Звільнення Криму: у фракції Порошенка озвучили план

Повернення анексованого півострова Крим відбудеться без кровопролиття, а політико-правовими і дипломатичними методами.

В інтерв'ю "Обозревателю" народний депутат від фракції БПП Мустафа Джемілєв розповів, що стратегія по звільненню Криму буде змінюватися в залежності від обставин, але абсолютно точно це буде відбуватися без кровопролиття, а політико-правовими і дипломатичними методами.

"Для того, щоб ці методи дали плідні результати дуже важливо максимально посилити економічні та політичні санкції проти країни-агресора і змусити його сісти за стіл переговорів", – сказав він.

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Джемілєв перерахував, які заходи є істотними елементами в справі звільнення Криму.

"Зміцнення обороноздатності України, зміцнення стабільності, яку дуже намагається розхитати наш сусід, прийняття та реалізація всіх євроінтеграційних реформ, ефективна протидія в світі брехливої російської пропаганди, ефективна підтримка співвітчизників на окупованих територіях, допомога у звільненні громадян, які зазнали репресій з боку окупантів своїх та ін.", – пояснив нардеп.

Як раніше повідомляв "Обозреватель", процесу деокупації Криму ніяк не завадить розміщення Росією на включеному півострові сучасних систем озброєння.