Денісова про суд щодо Марківа: прокурори звинувачували всю Україну й говорили неправду

На засіданні апеляційного суду в Мілані (Італія) у справі українського нацгвардійця Віталія Марківа 15 жовтня сторона обвинувачення не оприлюднила нових фактів.

Водночас із промов прокурорів і адвокатів потерпілих проглядалася спроба судити не тільки обвинуваченого, а й всю Україну. Про це заявила уповноважена з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"На сьогоднішньому засіданні нічого нового в своїх доводах ні сторона обвинувачення, генпрокурор, який був присутній і робив промову, ні адвокати, які виступали на стороні потерпілих, не сказали. Але самі промови були висловлені так, що судили не тільки Марківа, а судили сьогодні Україну", – сказала Денісова.

Вона вважає, що промови представників сторони обвинувачення були "дуже емоційні, дуже помилкові" й містили в собі перекручування фактів і звинувачення, зокрема й деяких посадових осіб нашої держави.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, адвокати Віталія Марківа представили факти того, що стороною звинувачення був використаний некоректний переклад слів українця. У такий спосіб присяжних ввели в оману.