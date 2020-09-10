Денис Янтар помер: що відомо про військового, який поскандалив із Зеленським

Глава миколаївського обласного осередку партії "Національний корпус", учасник війни на Донбасі 31-річний Денис Янтар помер від онкологічного захворювання. Він став відомий після суперечки з президентом Володимиром Зеленським у Золотому на Луганщині, коли той вжив фразу "я не лох".

За словами колег ветерана АТО з "Нацкорпусу", він помер після курсу хіміотерапії – у серпні у нього виявили лейкоз. Смерть молодого активіста сколихнула українців і не залишила байдужими безліч людей.

Що відомо про Дениса Янтаря

Денис Янтар був активним учасником Революції Гідності 2013-2014 років. У квітні 2014-го він брав участь у розгоні проросійського наметового табору в Миколаєві.

Після початку війни на сході України чоловік став волонтером, багато допомагав батальйону "Азов", а потім і сам пішов воювати на фронт. Причиною, зокрема, послужила загибель у серпні 2014 року одного з бійців "Азова" під час штурму окупованої Мар'їнки. Так, Янтар брав участь у боях за Гранітне та Широкине в Донецькій області.

Уже в 2016 році Денис очолив миколаївський обласний осередок "Національного корпусу". Боєць став організатором міжнародного турніру зі змішаних єдиноборств "Дорогу нескореним" – його він присвятив пам'яті загиблих воїнів АТО.

Денис Янтар. lifedon.com.ua

Навесні 2018 року Денис Янтар був одним із організаторів масштабної акції з вимогою відсторонення від посади тодішнього голови Миколаївської обласної державної адміністрації Олексія Савченка. Зокрема, на час розслідування обставин і причин самогубства виконувача обов'язків директора аеропорту "Миколаїв", льотчика-героя Владислава Волошина.

У 2019-му Денис уже активно брав участь в акції "Ні капітуляції", виступаючи проти розведення військ на Донбасі.

Тоді Янтар став широко відомий завдяки перепалці з Володимиром Зеленським у Золотому Луганської області. Нагадаємо, що 26 жовтня 2019 року в районі, де мало відбутися розведення сил і засобів, президент емоційно поспілкувався з добровольцями і зажадав вивезти зброю. Так між ним і активістом із Миколаєва зав'язалася суперечка.

Між Янтарем і Зеленським зав'язалася суперечка про розведення військ у Золотому. focus.ua

Під час розмови Денис зазначив, що через розведення військ українська армія може зазнати поразки. Однак глава держави заявив, нібито приїхав, щоб поговорити з місцевим населенням.

"Послухай, я президент цієї країни. Мені 42-й рік. Я ж не лох якийсь. Я тобі прийшов і сказав: зброю прибери", – відповів він Янтарю.

Після словесної перепалки із Зеленським у Золотому Янтар прокоментував ситуацію й озвучив подальші плани своїх соратників.

Ексбоєць полку "Азов" зазначив, що розведення військ "це безумство" і "не ті кроки, які має робити президент". Також він відкрито заявив, що не підкорятиметься Головнокомандувачу і висловив упевненість, що діє в межах закону.

Янтар посперечався із Зеленським. nikvesti.com

Зазначимо, що після смерті ветерана АТО глава "Нацкорпусу" Андрій Білецький у Telegram написав, що Янтар усе життя мріяв про відновлення українського суднобудування та українського моря.

"Він мріяв про українські кораблі, українські прапори над Чорним, Середземним та іншими морями. Але життя поставило йому інші умови – зі зброєю в руках захищати країну", – написав Білецький про загиблого ветерана АТО.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, ексбоєць полку "Азов" Денис Янтар, який прославився суперечкою з президентом Володимиром Зеленським на лінії зіткнення в зоні ООС, під час виборчої кампанії різко критикував тодішню владу і схилявся до підтримки "Слуги народу".