30 июня крупнейшее интернет-СМИ Украины “Обозреватель” опубликовало мою статью “Жив ли на самом деле Путин?”, что совершенно не понравилось прокремлёвским структурам. “Царьград” ответил уже через час статьёй “Путин уже мертв?

Новини Путин ухватит Европу за горло

Кто на самом деле правит Россией, “выяснил” украинский блогер”, в которой оказывается, что и автор, и “Обозреватель” не дают ответа на поставленный вопрос, а только “льют воду”. Я понимаю, что тема для Кремля очень болезненная, и обсуждать её дозволяется в прессе только в анекдотической форме, с позиции насмешки и пренебрежения, но столь быстрая реакция говорит сама за себя. А главное – в статье ведь подчёркивается то, что ответ на вопрос о личности Путина и его двойниках не является существенным, важно другое – неизменно агрессивная политика путинского режима как в отношении своих граждан, так и в отношении стран ближнего и дальнего зарубежья, в первую очередь Украины.

Владимир Путин

Это типичный приём кремлёвских СМИ: привлечь внимание к менее значительной стороне статьи, новости, при этом “замылив” то, что действительно важно. Собственно говоря, со многими это “прокатывает”, но мне хочется верить, что мои статьи читают в первую очередь люди думающие, которые не бросаются делать выводы из первых строчек, а анализируют написанное. И это, безусловно, люди, которым не безразлично то, что творит Путин и его команда, люди, которые не хотят повторения и продолжения Крыма и Болотной, Донбасса и Ингушетии, Сирии...

Благодаря статье “Царьграда” я стал “украинским блогером”. Видимо, так проще для Кремля, потому что от украинцев как бы и нельзя ждать ничего хорошего, а русские – они же едины в своей любви к Путину, ну, кроме “двух процентов дерьма”. Зачем же портить статистику? Ну что я могу сказать… для того, чтобы открыто говорить и писать правду о путинском режиме, я был вынужден уехать в Финляндию. А Украина – это та страна, СМИ которой, в отличие от российских, публикуют мои статьи, давая мне возможность расширять аудиторию своих читателей и донести эту самую правду до жителей Украины и других стран. Так что мне совсем не обидно, напротив – приятно.

Наткнувшись на данную статью “Царьграда”, я заодно из любопытства поискал другие упоминания о статье “Жив ли на самом деле Путин?” и сделал для себя ещё одно интересное открытие: оказывается, известный российский финансовый аналитик Степан Демура размещает некоторые мои статьи, которые публиковал и “Обозреватель”, у себя на YouTube канале “Демура News TV”. Последнюю статью “Жив ли на самом деле Путин?” он взял уже напрямую из моего блога https://youinsideworld.blogspot.com/ Я раньше очень уважал этого человека за его профессионализм и взгляды, но, видимо, всё меняется со временем, и люди меняются тоже, и далеко не всегда в лучшую сторону…

Казалось бы, на канале есть подходящий для размещения чужих статей плейлист “Мнение других экспертов”. Но нет, он, оказывается, только для известных “других экспертов”. Данные же ролики (например, “Иезуитский” план Путина” https://www.youtube.com/watch?v=0VJkg-3h28M&list=PLjzys-eWjTar3iMNaCP4qVZkPEitWaSfX&index=155&t=0s “Шулер-царь” https://www.youtube.com/watch?v=hEeqztBirq8&list=PLjzys-eWjTar3iMNaCP4qVZkPEitWaSfX&index=579&t=0s и другие) размещены в плейлисте “Ежедневные новости”. В названиях роликов в этом разделе не указаны авторы, за исключением нескольких роликов с, опять же, известными фамилиями. И если в самом первом видео “Неужели Путин уходит в отставку?” фамилия Мещерский ещё звучит, то в остальных уже нет. У меня вопрос: не стыдно ли известному аналитику Степану Демуре воровать интеллектуальную собственность других людей, не указывая авторство размещаемых материалов? При этом тех, чьи фамилии на слуху, он уважительно упоминает и в названии ролика, и в тексте – как бы чего ни вышло. Но обычных людей можно не опасаться – что они сделают? Я, господин Демура, обычный человек, но я человек не менее, чем Вы, и имею такие же права на свой труд, как и каждый другой.

А в целом всё хорошо, потому что добро обязательно победит зло. Даже Путина:)

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