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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

В "ДНР" признались: 0,28% взяли в заложники весь Донбасс

15.3т Читати матеріал російською

Спикер боевиков "ДНР" Даниил Безсонов признался, что лишь 0,28% жителей Донбасса в 2014 году было готово браться за оружие и воевать за отделение от Украины.

"Желающих встать на защиту родной земли было не много. Достаточно для определённых операций и хоть какого-то сопротивления, но не более того. По неофициальной статистике, в 2014 году в ополчение вступило 0,28 процента от всего количества проживающих в Донецке и Донецкой области мужчин, по возрасту способных держать в руках оружие. Это даже не 1% и не 5%, а 0,28%!!!" - написал он в своей статье.

Новини
Гитлерюгенд. Сделано в Донецке

То есть, выходит, что Россия, прикрываясь этой жалкой горсткой бандитов, держит в заложниках весь регион, и 0,28% диктуют свою волю миллионам жителей ОРДЛО. Вот как выглядит на самом деле "народная республика".

Любопытно, что украинские журналисты пишут об этом с 2014 года. Но тогда наши материалы "ДНРовцы" называли "враньем", "фейками", "пропагандой Сороса" и т.д. Сегодня, спустя пять лет они признают нашу правоту и подтверждают наши слова.

Большой привет всем любителям поговорить про "гражданскую войну в Украине". 0,28% уголовников, готовых взять оружие, грабить и убивать можно найти в любом государстве. Даже самом благополучном.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Від якої кількісті чоловіків?на території ДЛНР чи на всьому Донбасі?? Якщо в Луганській та Донецькій - то з 6 млн - 0.28% то приблизно 20 тисяч бійців, а якщо від сьогоднішнього длнр то з 3млн тільки 10 тисяч...А чому ж бійців в тих бандах було 30-40тисяч?.."добровольці" з РФ звісно
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а мандалай сколько процетов поддерживало?а сегодня сколько поддерживает?
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
"Украина- самое благополучное государство!" Дбил Казанский решил своей тупой головой, что 0.28% - это те, кто не приняли майдан! Остальные 99. 72 % поддержали. майдан, яценюка, турчинова, поросенка! Ну вот есть ум у Кастрюлькина? Их ни в одном районе Украины не поддерживали! А 0.28% - Это СРАЗУ взялись за оружие! Так началась гражданская война!
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Manfred Anry
Manfred Anry
Kuksov Micha, Моня сиди тихонько в своей Хафе и молчи в тряпочку. Ты чего то на пошел в свою армию ИСРАИЛЯ.. Ты чего гадишь противу евреев Яценюка, Турчинова, Порошенко?. Стукнуть на тебя в МОССАД?
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Галич Станіслав
Галич Станіслав
Kuksov Micha,ти повний кретин, погано було донбасу на дотаціях жити до 2014 року? Тепер хавайте руцкій мір з лопати.
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