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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогерВсі статті автора

Там творится полная дичь: "ЛНР" обрекает людей на мучение

5.8тЧитати матеріал російською

Сегодня украинская сторона собиралась открыть для прохода граждан новый пункт пропуска в Луганской области - КПВВ "Золотое", но боевики ЛНР отказались открывать проезд со своей стороны.

Ситуация на КПВВ Донбасса в целом ужасная, а на Луганщине - особенно. Там работает только один КПВВ в Станице-Луганской и тот пешеходный. Давно уже идут разговоры об открытии второго, но "народная республика" существует для того, чтобы люди страдали, поэтому открывать проезд не собирается.

В ответ на попытки Украины открыть новый пункт пропуска для автомобилей и пешеходов 24 марта, Пасечник выступил с экстренным заявлением, назвал действия Украины провокацией и заявил, что нового КПВВ не будет.

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Это означает, что жителям Луганщины так и придется дальше давиться и умирать в многочасовых очередях на Станице. Сегодня там творится полная дичь. Из-за того, что проезда на автомобилях нет, люди пересекают линию разграничения только пешком. Пенсионерам и инвалидам сделать это тяжело, поэтому отдельные предприимчивые граждане организовали бизнес - возят стариков до КПВВ, как рикши, в колясках, а иногда и просто на тачках для овощей, к которым прикручены сидения.

Ситуация бесчеловечна и унизительна. При этом создана она абсолютно искусственно. Сколько украинская сторона не пыталась открыть второй КПВВ, ЛНРовцы эти попытки блокируют, обрекая людей на бессмысленные мучения.

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини ЛНР
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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Dovbush Olexa
Dovbush Olexa
Зато безбиндер и нистриляють. А к хунте нахуй шастать, лучше памятник членину посторожить и супчику "нашим мальчикам" отнести на блокпост
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Кук Ааз
Кук Ааз
Dovbush Olexa, или такие как нацисты из азова? От которых даже буржуины в шоке? Now extremists from the Azov unit, a far-right neo-Nazi militia defending the port city of Mariupol in sou-theastern Ukraine, are teaching children as young as six how to fire guns in an attempt to entice them into the country's bloody conflict. https://www.dailymail.co.uk/news/article-3195711/Now-CHILDREN-taking-arms-Shocking-pictures-inside-Ukraine-s-neo-Nazi-military-camp-recruits-young-six-learn-fire-weapons-s-ceasefire.html
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0
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Кук Ааз
Кук Ааз
Dovbush Olexa, вашим, это типа таким как торнадовцы мальчики? В смысле также в жопу долбяться, мародерствуют, д.дей пытают и убивают?
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Дубровский Владимир
Дубровский Владимир
Сраная кацапездалочь - она и есть сраная кацапездалочь! От сранопроклятой козломордячьей педеррации никогда никому ничего хорошего не біло, нет и не будет. Только война, горе и страдания.
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Кук Ааз
Кук Ааз
Дубровский Владимир, БЛЯДЬ ТРУСЛИВАЯ, ТАК ЧЕ ТЫ НЕНЬКУ НЕ ПОШЕЛ ЗАЩИЩАТЬ?
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Кук Ааз
Кук Ааз
Какие же бляди эти украинцы, сначала устраивают блокаду ЛДНР, перестают платить пенсии людям, а потом рассказывают какие плохие ополченцы. Разве они люди, это конченые твари.
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2 из 7 ответов | показать все
Кук Ааз
Кук Ааз
Dovbush Olexa, да украинский скот ни на что больше и не способен, перекрыть, закрыть, сломать и трусливо сбежать это новоукраинские качества. Что то построить укроскот уже не способен.
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Dovbush Olexa
Dovbush Olexa
Кук Ааз, майдан был на лугандоне??? НЕТ. Вот и сидите в лугандоне, мрази продажные. Хотели пабагатаму пензии с хуйла - получайте. А хунте нахуй шастать. Вообще пора перекрыть эти лазейки, а то через них наркота потоком прёт.
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