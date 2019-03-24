Сегодня украинская сторона собиралась открыть для прохода граждан новый пункт пропуска в Луганской области - КПВВ "Золотое", но боевики ЛНР отказались открывать проезд со своей стороны.

Ситуация на КПВВ Донбасса в целом ужасная, а на Луганщине - особенно. Там работает только один КПВВ в Станице-Луганской и тот пешеходный. Давно уже идут разговоры об открытии второго, но "народная республика" существует для того, чтобы люди страдали, поэтому открывать проезд не собирается.

В ответ на попытки Украины открыть новый пункт пропуска для автомобилей и пешеходов 24 марта, Пасечник выступил с экстренным заявлением, назвал действия Украины провокацией и заявил, что нового КПВВ не будет.

Это означает, что жителям Луганщины так и придется дальше давиться и умирать в многочасовых очередях на Станице. Сегодня там творится полная дичь. Из-за того, что проезда на автомобилях нет, люди пересекают линию разграничения только пешком. Пенсионерам и инвалидам сделать это тяжело, поэтому отдельные предприимчивые граждане организовали бизнес - возят стариков до КПВВ, как рикши, в колясках, а иногда и просто на тачках для овощей, к которым прикручены сидения.

Ситуация бесчеловечна и унизительна. При этом создана она абсолютно искусственно. Сколько украинская сторона не пыталась открыть второй КПВВ, ЛНРовцы эти попытки блокируют, обрекая людей на бессмысленные мучения.

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