Основатель "ДНР" Александр Бородай прямо заявил, что без поддержки Путина никаких "ДНР" и "ЛНР" не существовало бы, и что все "ополченцы" обязаны Путину жизнью, так как он их спас своими действиями в 2014 году.

Очередное доказательство того, что нет никакой "гражданской войны", и военные действия на востоке до сих пор идут лишь благодаря вмешательству вооруженных формирований РФ и поддержке российского правительства.

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