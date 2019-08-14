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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

Сенсационное признание Бородая

10.8т Читати матеріал російською

Основатель "ДНР" Александр Бородай прямо заявил, что без поддержки Путина никаких "ДНР" и "ЛНР" не существовало бы, и что все "ополченцы" обязаны Путину жизнью, так как он их спас своими действиями в 2014 году.

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Очередное доказательство того, что нет никакой "гражданской войны", и военные действия на востоке до сих пор идут лишь благодаря вмешательству вооруженных формирований РФ и поддержке российского правительства.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Місце
Україна
Тег
Новини ДНР
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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Марченко Юра
Марченко Юра
Русский русскому помог ,это нормально,а вот если бы не помог, то был бы украинцем.
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Тарас Бор
Тарас Бор
А для кого это сенсация?Может только для обитателей запаребречного Зазеркалья,живущих в параллельной реальности.
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Гарев Игорь
Гарев Игорь
Тю.... новость открыл. Так без 37тон печенюшек и 50 тонн баков наши соотечественники не раздолбали бы свою страну вщент..
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