В Донецке отметили 5 лет провозглашения "ДНР". Каковы итоги этой пятилетки? Бессмысленные жертвы, кровь, разрушенная экономика, разграбленные предприятия. Обо всем этом можно говорить часами. Но, пожалуй, лучше всего об этом периоде может рассказать эпопея с памятниками.

До войны в центре Донецке стояла скульптура итальянского художника Лоренцо Куина. Работы этого мастера есть в городах Италии, Испании, Британии, и для Донецка было честью также иметь его скульптуру. Но в 2018 году "антифашисты" решили, что на даче у какого-нибудь Пушилина творение Куина будет смотреться лучше, и украли его. Да-да, просто ночью стырили и увезли из самого центра Донецка произведение искусства без всяких пояснений. Ограбили весь город. Люди-то в "народной республике" бесправны, утрутся и забудут...

У ДНРовцев свое представление о прекрасном. Что им какой-то там Лоренцо Куин? К президентским выборам они отлили гигантский "орден Иуды" для Порошенко. 2-х тонное одоробло с плохо читаемыми, ругательными надписями без пробелов, выполненными уродским шрифтом, да к тому же с ошибками. Этот позор установили при въезде на территорию ОРДЛО на одном из КПВВ. Наверно, думают, что Порошенко от этого будет очень обидно.

Теперь шизофреническая конструкция встречает всех, кто выезжает на неподконтрольную территорию. Видимо, как предупреждающий знак. Чтобы сразу было понятно, куда ты попал.

И вот эта символическая рокировка: калечный "орден Иуды" вместо скульптуры Лоренца Куина - и есть лучшая иллюстрация того, что сделали с Донбассом боевики. Не нужно больше ни цифр, ни документов. Один этот факт все объясняет.

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