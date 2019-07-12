По текущей ситуации на Донбассе. Просто для понимания.

28 июня главарь "ЛНР" Леонид Пасечник радостно сообщил в своем Твиттере, что Украина согласилась восстановить взорванный мост в Станице Луганской за свой счет.

"Очередная победа ЛНР! Мост в районе Станицы Луганской скоро будет отремонтирован. Нам удалось заставить Украину согласиться восстановить то, что она разрушила" - написал он.

7 июня президент Зеленский приехал в Станицу и там подтвердил, что украинская сторона готова восстановить мост за свой счет.

"Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо", – заявил Володимир Зеленський.

На следующий день после этого Пасечник пишет в своем Твиттере в ответ на заявление Зеленского:

"Любые односторонние действия Украины на территории "ЛНР", частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии".

То есть, разрушение моста - это борьба с фашизмом, а восстановление - акт агрессии. Смотри не перепутай.

Получается просто такой троллинг. Что бы не делала Украина, на какие условия бы не соглашалась - все без толку. Боевики блокируют любые попытки облегчить пересечение линии разграничения, открыть новый КПВВ и т.д. Доводят переговоры до абсурда, меняют позицию раз в 2 недели на 180 градусов.

Зачем они это делают, думаю, понятно. Во-первых, российская сторона хочет показать неспособность нового руководства Украины уладить конфликт (Кремль всячески дает понять, что это сможет только Медведчук и таким образом за него агитирует). Во-вторых, им нужна вечная гноящаяся рана на востоке, чтобы влиять на украинскую повестку дня, и они не хотят, чтобы эта рана заживала. А страдания людей на блокпостах очень хорошо использовать в целях пропаганды. Мол, посмотрите, как Украина мучает несчастных жителей Донбасса.

И плевать, что украинская сторона еще в марте предложила отрыть в Луганской области еще один КПВВ в Золотом, и хочет отремонтировать мост в Станице. Российскому зрителю это не покажут. Ему покажут нового фашиста - Зеленского, продолжающего кровавое дело Порошенко.

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