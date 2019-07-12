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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогер Всі статті автора

Из Зеленского делают фашиста, продолжающего дело Порошенко

6.3т Читати матеріал російською

По текущей ситуации на Донбассе. Просто для понимания.

28 июня главарь "ЛНР" Леонид Пасечник радостно сообщил в своем Твиттере, что Украина согласилась восстановить взорванный мост в Станице Луганской за свой счет.

"Очередная победа ЛНР! Мост в районе Станицы Луганской скоро будет отремонтирован. Нам удалось заставить Украину согласиться восстановить то, что она разрушила" - написал он.

7 июня президент Зеленский приехал в Станицу и там подтвердил, что украинская сторона готова восстановить мост за свой счет.

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"Ми хочемо відбудувати цей міст. Я публічно домовлявся з нашим урядом: знаходимо гроші – і дуже швидко будуємо його. Для цього необхідно відсунути укріплення іншої сторони. Якщо вони це зроблять, ми почнемо будувати міст і швидко це зробимо", – заявил Володимир Зеленський.

На следующий день после этого Пасечник пишет в своем Твиттере в ответ на заявление Зеленского:

"Любые односторонние действия Украины на территории "ЛНР", частью которой, напоминаю, является и станичный мост, будут восприниматься как очередной акт агрессии".

То есть, разрушение моста - это борьба с фашизмом, а восстановление - акт агрессии. Смотри не перепутай.

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Получается просто такой троллинг. Что бы не делала Украина, на какие условия бы не соглашалась - все без толку. Боевики блокируют любые попытки облегчить пересечение линии разграничения, открыть новый КПВВ и т.д. Доводят переговоры до абсурда, меняют позицию раз в 2 недели на 180 градусов.

Зачем они это делают, думаю, понятно. Во-первых, российская сторона хочет показать неспособность нового руководства Украины уладить конфликт (Кремль всячески дает понять, что это сможет только Медведчук и таким образом за него агитирует). Во-вторых, им нужна вечная гноящаяся рана на востоке, чтобы влиять на украинскую повестку дня, и они не хотят, чтобы эта рана заживала. А страдания людей на блокпостах очень хорошо использовать в целях пропаганды. Мол, посмотрите, как Украина мучает несчастных жителей Донбасса.

И плевать, что украинская сторона еще в марте предложила отрыть в Луганской области еще один КПВВ в Золотом, и хочет отремонтировать мост в Станице. Российскому зрителю это не покажут. Ему покажут нового фашиста - Зеленского, продолжающего кровавое дело Порошенко.

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Автор
Денис Казанський Денис Казанський
Особи
Володимир Зеленський Леонід Пасічник
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Facebook Дениса Казанского
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Gordon Yury
Gordon Yury
И очень хорошо! Московиты должны раз и навсегда понять, что договориться с УКРАИНОЙ о капитуляции не удастся никому! Поэтому даже то, что демонстрирует руководство ОРДЛО играет на руку УКРАИНЕ. Кстати, и ставка на Медведчука тоже бесперспективна! Как только Медведчук окажется у руля (хотя это вряд ли когда либо произойдет) - он точно также, как и все предыдущие руководители, пошлет кремлевского идола нахрен и начнет проводить свою независимую политику. А про вложенное в него бабло и не вспомнит!!! А кремль что ж - в очередной раз получит по лбу, наступив на те-же, что и всегда грабли!
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Gordon Yury, наївність зашкалює...
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Kutovoy Yuriy
Kutovoy Yuriy
Россия будет воевать, пока существует! Украина должна серьезно заняться ядерным оружием! Хватит ли ума у нынешней власти или нужно набить еще шишек?
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Южный Гарик, беги обезьянка,шишки грызи...чеченские.
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Гарик, цілком згоден. Так, дресерувальник, чому знову тваринка грається з клавіатурою? Ще до червоної кнопки долізе, краще дайте їй банан.
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bruno jordano
bruno jordano
На хрeн мосты,нам нужны минные поля и стена
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