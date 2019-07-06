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Денис Казанський
Денис Казанський
Журналіст, блогерВсі статті автора

Боевики "ДНР" документировали преступления по Боингу

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Командир ПВО боевиков "ДНР" в Снежном Владимир Цемах, которого на днях похитили в ОРДЛО украинские спецслужбы, отличался неуместной болтливостью. В 2015 году он сам радостно хвастался на камеру, как забирал и прятал некий "Бук". Очевидно, тот самый, из которого и был сбит малазийский "Боинг".

Самое поразительное, что фантастические кретины, которое это видео снимали, почему-то не стали вырезать этот фрагмент, а просто попытались "запикать" слово "бук", которое, тем не менее, прекрасно читается по губам Цемаха.

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Вероятно, это видео, которое долго пылилось на никому не известном канале раменского отделения российской партии "Родина" в ютубе, стало одной из причин, по которой Цемаха было решено захватить и вывезти из ОРДЛО.

Даже особо париться с поиском доказательств не нужно. Ребята сами старательно документировали свои преступления.

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Автор
Денис КазанськийДенис Казанський
Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Місце
УкраїнаДонецьк
Теги
ДНРтерористи "ДНР"Новини ДНРНовини ЛНРБоїнг МН17РосіяРосія - країна-агресорНовини РосіїНовини Донбасу
Джерело
Джерело:Facebook Дениса Казанского
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
чепуха.
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Здор Вера
Здор Вера
Нэзабаром Сравні, незабаром узнаешь
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
Модераторы, коллаборанты рашистские, почему капское дерьмо на украинском ресурсе не чистите?
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2 з 4 відповідей | показати всі
Здор Вера
Здор Вера
Исаев Денис, а ты скорее всего в кунст-камере на свет появился
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Здор Вера
Здор Вера
Ti Vladimir, а ты что русский язык не понимаешь?
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Иванович Юрий
Иванович Юрий
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