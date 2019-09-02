День знань на Донбасі: урочисті лінійки, подарунки від хокеїстів, комп'ютерні класи від благодійників

Щорічно в День знань фонд Бориса Колесникова і хокейний клуб "Донбас" реалізують для першокласників Донецької області соціальну акцію, в рамках якої дарують новоспеченим школярам фірмові рюкзаки з канцелярією і солодощами.

2 вересня представники Фонду і клубу привітали з початком навчального року 2 300 першокласників з 66 шкіл і інтернатів Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Святогорська, Слов'янська, Миколаївки, Покровська, смт Олексієво-Дружківка та с. Соснове, а також Костянтинівського і Покровського районів. Офіційні делегації відвідали урочисті лінійки і відкриті уроки в навчальних закладах, відомі хокеїсти провели для дітей автограф-сесії, розповіли про свої спортивні досягнення. До привітань приєднався і Президент благодійного Фонду Борис Колесніков.

"Перший раз в перший клас – подія, яке залишається в пам'яті на все життя. Кульки, квіти, знайомство з однокласниками і вчителем, перший урок – ці емоції і враження неповторні. Ми хотіли зробити перший навчальний день для першокласників ще більш приємним і пам'ятним. І, судячи з посмішок дітей, у нас вийшло! Принагідно хочу побажати всім школярам, їх батькам і вчителям терпіння, старанності і досягнення поставлених цілей ", – каже Борис Колесніков.

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У навчальних закладах були раді візиту гостей і подарункам, усі щиро дякували за турботу і увагу. "Після спілкування з відомими хокеїстами наш першокласник визначився з улюбленим видом спорту. Він зможе брати приклад з дорослих спортсменів, це дуже здоровий і вольовий посил. Хокей - командна гра. Хлопцям доведеться зрозуміти, що шкільні друзі – це їх команда на роки навчання, а вчителі – тренери, які готують їх до дорослого життя і навчають потрібним навичкам. Усім першокласникам бажаю проявляти волю до перемоги, не здаватися, а якщо падаєш – обов'язково підніматися. Ось чому потрібно вчитися у професійних хокеїстів", – розповідає Сергій, батько першокласника з Іванопільської загальноосвітньої школи I-III ст. Костянтинівського району.

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

Фонд Бориса Колесникова

"Нам усім подарували подарунки, і справжні спортсмени привітали нас з початком школи. Рюкзаки гарні, і в них складені всі необхідні речі. Коли я навчуся кататися на ковзанах, я теж зможу грати в хокей. Я всім обіцяв добре вчитися. І тоді ми зможемо поїхати на гру "Донбасу", повболівати за своїх знайомих хокеїстів. Дякуємо за презенти і за те, що подарунків вистачило всім дітям, навіть тим, у кого немає мами і тата", – ділиться враженнями першокласник Арсен із загальноосвітньої школи I-III ст. №6 м Костянтинівка.

У День знань благодійники порадували не тільки новоспечених школярів регіону, але і учнів, батьків і вчителів загальноосвітньої школи I-III ст. села Катеринівка Костянтинівського району. Напередодні представники Фонду передали навчальному закладу 14 комп'ютерів, інтерактивну дошку і 4 принтери –організували мультимедійний клас, який урочисто відкрили в перший день нового навчального року.

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"Нова матеріально-технічна база дозволить організувати навчальний процес з застосуванням цифрових технологій, підготувати наочні методичні матеріали. Діти зможуть на практиці вивчати інформатику та основи програмування, займатися науковою роботою, а також отримають доступ до онлайн-бібліотек. Впевнена, комп'ютерний клас подарує хлопцям багато відкриттів і стане улюбленим місцем у школі. Величезне дякую Фонду Бориса Колеснікова, для нашого маленького села це дійсно велика подія", - зазначає Людмила Худокормова, директор Катеринівської загальноосвітньої школи.

Нагадаємо, соціальна акція для першокласників Донбасу проводиться Фондом Бориса Колесникова і хокейним клубом "Донбас" шостий рік. За цей час рюкзаки зі шкільним приладдям та солодощами отримали 14 300 дітей області. Аналогічну благодійну програму організації реалізують і в переддень Нового року – у День Миколая всім школярам Донецького регіону вручають солодкі набори, для них влаштовуються вистави на льоду і ранкові свята.

Як раніше писав OBOZREVATEL, в цьому році школярів чекає відразу кілька нововведень: в школах скасували форми і заборонили вчителям озвучувати оцінки.

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