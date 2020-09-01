День знань на Донбасі: першокласників привітали благодійники і спортсмени

Сьомий рік поспіль Фонд Бориса Колеснікова та хокейний клуб "Донбас" в День знань проводять для першокласників Донеччини соціальну акцію, покликану надати підтримку новоспеченим школярам та їхнім батькам.

1 вересня благодійники і хокеїсти відвідали урочисті лінійки в 66 школах та інтернатах Костянтинівки, Дружківки, Краматорська, Святогорська, Слов'янська, Миколаївки, Покровська, смт Олексієво-Дружківка та с. Соснове, а також Іл'їновської ОТГ, Костянтинівського та Покровського районів.

Вони привітали 2 000 першокласників з початком навчального року та вручили брендовані рюкзаки з канцелярським приладдям і солодощами.

Хокеїсти Максим Разумов і Андрій Григор'єв побажали їм хороших оцінок і досягнення поставлених цілей, запросили хлопців приєднатися до великої спортивної сім'ї і паралельно з навчанням займатися хокеєм і фігурним катанням.

Свої вітання дітям передав і Президент благодійного Фонду Борис Колесніков.

"Вітаю всіх школярів України з Днем знань! Сьогодні знаменний день: після тривалого карантину вони нарешті сіли за парти, зустрілися з друзями і класними керівниками. Перший дзвінок завжди особливий для першокласників. Бажаю їм дивовижних відкриттів, цікавих знайомств, досягти висот у навчанні , бути гордістю своєї сім'ї, рідного міста і країни. Мій Фонд систематично реалізує освітні проекти для школярів і студентів, я впевнений, нинішні першокласники в майбутньому стануть їх гідними учасниками і переможцями. В добру путь!", – говорить Борис Колесніков.

Також благодійники привітали з 30-річчям Константинівську загальноосвітню школу №6 і передали в якості подарунка музичне звукове та комп'ютерне обладнання – акустичну систему, мікшерний пульт, радіосистему, мікрофони і ноутбук.

"Дякую Борису Вікторовичу за те, що він щорічно робить День знань ще більш особливим і урочистим: передає фірмові рюкзаки і солодощі школярам, пам'ятає про важливі для нас датах, як, наприклад, ювілей нашої школи. Ми дуже цінуємо його підтримку, увагу, доброту і турботу про дітей Донбасу", – розповідає Олександр Резніченко, директор Костянтинівської загальноосвітньої школи №6.

Нагадаємо, за сім років проведення соціальної акції, присвяченій Дню знань, фірмові портфелі з канцелярією отримали понад 17 000 першокласників Донецького регіону. Благодійники прагнуть надати підтримку молоді та освітнім установам, виростити здорове молоде покоління, виховати нову спортивну еліту України.