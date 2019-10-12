Пост для тех, кто не устал от помощи раненым, сделайте репост! Это важно!

На днях наша страна празднует День Защитника Отечества. Люди задают вопросы, отвечаю одним постом для всех. Главное, как поздравить, что приносить, чтобы не потратить зря деньги. Это важно!

Так, рисунки и письма от детей, да! Они всегда нужны. Далее, нам всегда нужны конфеты, шоколад, печенье. Фактически все парни сладкоежки. Кофе, чай, три в одном. Колбаса, сыр. Нужно много кофе, большинство кофеманы, кофе подходит любой, но в госпитальных условиях лучше растворимый. Из фруктов, бананы, яблоки, но немного. Соки, йогурты, вода, да!

Очень нужны куртки и спортивные костюмы, воины прибывают в Госпиталь в форме.

Из лекарств можно противопростудное, можно нурофен. Шампуни, гель душ, да!

Так, что не надо, пожалуйста не приносите торты, нам хватит 1-2 на всех, а то бывает 20-30 штук, никто не съест. Пожалуйста, не приносите пирожки с магазина, их не успевают съедать. Мед плохо едят, консервация есть, кефир плохо пьют. Спиртное нельзя!!!

Кажется все, публикую фото холодильника и то что я покупаю, для примера. Не знаю, кто там пишет, ничего нет, мы стараемся, чтобы у нас все было для наших воинов.

Ещё, люди, моя карта , которая заканчивалась на 59 давно закончилась, многие пишут, что отправили и возвращается.

Новая карта для помощи Госпиталю 4627 0551 5008 4795 Приват и 4441 1144 4022 0109 Монобанк, Ветвицкая Наталья.

Мы находимся по адресу: ул.Госпитальная 18, отделение травматологии, это не склад, в столовой для воинов. Пишите в личку по вопросам. Спасибо всем, кто не забывает наших защитников.

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