День захисту дітей на Донеччині: подарунки і привітання від благодійників і хокеїстів

Традиційно напередодні Дня захисту дітей Фонд Бориса Колеснікова за підтримки хокейного клубу "Донбас" привітав підростаюче покоління Донеччини зі святом.

Благодійники побували в Костянтинівській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті №32 та Дружківському дитячому будинку-інтернаті, відвідали будинки сімейного типу та соціально незахищені сім'ї в Костянтинівці і Дружківці. Представники Фонду вручили дітям м'які іграшки, розвиваючі ігри та солодощі від ТМ "Конті".

"Наші вихованці завжди раді увазі, турботі і подарункам, а така увага з боку гостей дуже цінна не тільки для хлопців, а й для всього нашого колективу", – каже Майя Леонова, директор Костянтинівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату №32.

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Щиро раділи приходу гостей і в дитячому будинку сімейного типу Інни Кабазовоъ, яка виховує вісьмох дітей.

"З благодійним Фондом Бориса Колеснікова наша велика родина познайомилася кілька років тому. Саме Борис Вікторович відгукнувся на наше прохання про допомогу. Справа в тому, що у мене вже було шестеро дітей і хотіла забрати до себе ще двох хлопчаків, а житлоплоща не дозволяла цього зробити. Своїми силами почала будуватися. Вигнати "коробку" ще вистачило фінансів, а далі будівництво зупинилося. у розпачі писала в різні благодійні організації, але відреагував тільки Фонд Бориса Колеснікова. Завдяки його допомозі, був добудований другий поверх, і наша сім'я поповнилася ще двома чудовими хлопцями. Скажу навіть більше: зараз в будинку пустує одна кімната, і ми всерйоз задумалися взяти ще двох дітей. Здійснити ці плани завадив карантин, але сподіваюся, що після його закінчення вдасться реалізувати задумане. Адже для дітей найголовніше – любляча сім'я, а для батьків – бачити їхні щасливі обличчя. Величезне спасибі Борису Колеснікову за те, що підтримує нас в цьому прагненні", – розповідає Інна Кабазова.

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Нагадаємо, в минулому році Фонд Бориса Колеснікова привітав з Міжнародним днем захисту дітей 1 500 малят Донбасу. Представники Фонду побували в спеціалізованих навчальних закладах Дружківки та Костянтинівки, а також в дитсадках Костянтинівського і Покровського районів.

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Фонд Бориса Колеснікова

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram