День захисту дітей 2018: як це відзначив Google

Пошуковик Google випустив новий дудл на честь міжнародного Дня захисту дітей.

Літерами в новому дудл є ігрові чоловічки і музичні інструменти.

У поясненні пошуковик нагадує, що рішення про проведення Дня було прийнято в 1925 році на Всесвітній конференції, присвяченій питанням благополуччя дітей, у Женеві.

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Є легенда, що саме 1 червня 1925 року генконсул Китаю в Сан-Франциско влаштував для групи китайських дітей-сиріт свято Дуань-у цзе (Фестиваль човнів-драконів).

Символом Міжнародного дня дітей є яскраво-зелений прапор з п'ятьма кольоровими фігурками чоловічків, що стоять на символічній кулі-планеті. Кожна фігурка - червона, жовта, синя, біла і чорна - символ різноманітності і терпимості в єдиному для всіх будинку планети Земля, щедрому і багатому (зелений колір прапора).

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 березня пошуковик Google присвятив новий дудл Дню числа Пі, який починають святкувати в 1:59:26 в честь математичної константи.