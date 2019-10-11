День захисника України в Києві: опублікована програма заходів

У понеділок, 14 жовтня, в Києві пройде урочисте святкування Дня Захисника України.

Головною подією в центрі української столиці стане Марш УПА, в якому візьмуть участь "Правий сектор", "Свобода", "Національний корпус" та інші націоналістичні організації. А о 18:00 в Палаці Спорту відбудеться урочистий вечір "Вони присягнули на мир і свободу!".

OBOZREVATEL буде вести текстову трансляцію того, що відбувається (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

День захисника України "Наша Україна"

Програма заходів на День захисника України

Напередодні свята 14 жовтня в Києві стартують книжкові та фотовиставки, патріотичні програми і концерти. На Покрову пройдуть служби у всіх церквах і соборах Києва.

Крім того безпосередньо в День захисника в столиці плануються наступні події:

Міський святковий захід до Дня захисника України біля будівлі Київської міської держадміністрації (Хрещатик, 36).

Марш націоналістів – в ньому візьмуть участь такі організації як "Правий сектор", "Свобода", "Національний корпус" та інші.

З 13:00 до 17:00 – культурно-мистецький проект "Мужні і незламні" в культурному комплексі "Співоче поле", що в Печерському ландшафтному парку (вхід безкоштовний).

Ввечері 14 жовтня о 18.00 в Палаці спорту – урочистий вечір "Вони присягнули на мир і свободу!".

Рух в Києві на вихідних 12, 13, 14 жовтня

13 і 14 жовтня буде повністю обмежено рух на проспекті Перемоги на перетині з вул. Гетьмана. Це пов'язано з монтажем частин нового Шулявського моста. Заборона буде діяти для всіх видів транспорту з 00:05 (неділя) до 22:00 14 жовтня (понеділок).

Крім того, в зв'язку з проведенням матчу Євро-2020 між збірними України і Португалії, київський метрополітен в ніч з 14 на 15 жовтня працюватиме на годину довше.

З цієї ж причини буде введено ряд обмежень для руху транспорту 14 жовтня:

З 6:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – заборонено зупинку та стоянку транспорту на вул. Казимира Малевича (від вул. Ковпака до вул. Івана Федорова) і на вул. Миколи Грінченка (від вул. Івана Федорова до вул. Кіровоградської);

З 6:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – заборонено зупинку та стоянку транспорту на вул. Еспланадної (від вул. Басейної до вул. Саксаганського) та на вул. Фізкультури (від вул. Великій Васильківській);

З 18:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – заборонено рух транспорту на вул. Еспланадної (від вул. Басейної до вул. Саксаганського), вул. Жилянській (від вул. Великій Васильківській), вул. Шота Руставелі (від вул. Жилянської до вул. Басейної), крім наземного пасажирського транспорту;

З 16:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – заборонено рух транспорту на вул. Фізкультури (від вул. Великій Васильківській), крім наземного пасажирського транспорту;

З 23:00 14 жовтня до 01:00 15 жовтня – заборонено рух транспорту на вул. Великій Васильківській (від вул. Діловий до вул. Жилянської), крім наземного пасажирського транспорту;

Заборонено рух усіх видів транспорту на час проведення маршу уболівальників збірної України по шляху його проходження: парк ім. Тараса Шевченка – вул. Льва Толстого – площа Льва Толстого – вул. Велика Васильківська – вул. Рогнідинська – вул. Еспланадна – Спортивна площа – Троїцька площа – НСК "Олімпійський".

Погода на День Захисника України

На вихідних, 12 і 13 жовтня, а також на День захисника України, 14 жовтня, в столиці буде тепла погода, а дощ не передбачається.

Цей прогноз повідомила відомий український синоптик Наталія Діденко. За її словами, температура в суботу становитиме +16 градусів, а в неділю – до +20. На Покрову, 14 жовтня, температура повітря в першій половині доби передбачається на рівні +10 градусів, а в другій – до +19 ... + 21.

Прогноз погоди на 14 жовтня sinoptik.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше прес-служба "Правого сектора" попередила про можливість провокацій під час маршу в День захисника України. Спікер "ПС" запевнив: якщо провокації і матимуть місце, то виходити вони будуть не від націоналістів.

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