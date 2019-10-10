День захисника України: традиції святкування і вихідні

У понеділок, 14 жовтня, крім Покрови Пресвятої Богородиці українці відзначатимуть державне свято – День захисника України. Ця дата була встановлена п'ятим президентом України Петром Порошенком і має на меті вшанування мужності та героїзму захисників України.

Напередодні Дня захисника OBOZREVATEL підготував інформацію про становлення дати та заплановані заходи святкування.

Традиція святкування Дня захисника 14 жовтня зародилася відносно недавно art-ilenko.com.ua

День захисника України – історія свята

Традиція святкування Дня захисника 14 жовтня зародилася порівняно нещодавно, у 2014 році. Започаткуванню цього свята посприяли реакція суспільства на збройну агресію Росії на сході України, активний процес декомунізації та відходу від радянських традицій. Так, українці відмовилися від святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого. Це свято було відоме як День Радянської армії і Військово-морського флоту.

Дата Дня захисника не просто збігається зі святом Покрови. Адже ще у давнину Пресвяту Богородицю вважали покровителькою українського війська.

Скільки буде вихідних на День захисника України

Слід пам'ятати, що 14 жовтня Україна відзначає чотири свята відразу – Покрову Пресвятої Богородиці, День захисника України і День українського козацтва та річницю створення УПА. Таким чином, в зв'язку з державним святом українців чекають довгі вихідні. Так, українці відпочиватимуть три дні поспіль (12, 13 і 14 жовтня).

На День захисника вшановують військових за відвагу та захист від ворогів

Традиції святкування Дня Захисника України

У свято заведено вітати українських військових, висловлювати їм слова вдячності за захист від ворогів і відвагу та вшановувати пам'ять тих, хто загинув, обороняючи незалежність і територіальну цілісність української держави.

Цього дня у містах і селах відбуваються різноманітні урочисті заходи, фестивалі, фізкультурно-патріотичні змагання і виставки.

Програма святкування Дня захисника України у Києві

Напередодні свята 14 жовтня у Києві стартують книжкові й фотовиставки, патріотичні програми та концерти. Крім того, на День захисника України у столиці заплановані такі події:

14 жовтня – міський святковий захід до Дня захисника України біля будівлі Київської міської держадміністрації (Хрещатик, 36).

14 жовтня із 13:00 до 17:00 – культурно-мистецький проєкт "Мужні і незламні" у культурному комплексі "Співоче поле", що у Печерському ландшафтному парку (вхід вільний).

Увечері 14 жовтня із 18.00 у Палаці спорту – урочистий вечір "Вони присягнули на мир і свободу!".

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, якою буде погода в Україні на вихідних.

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