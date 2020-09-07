День воєнної розвідки України: "невидимих" захисників привітали зі святом

У понеділок, 7 вересня, в Україні відзначається День воєнної розвідки України. З цього приводу захисників зазначеного підрозділу привітало вище військове командування, волонтери та побратими.

На сторінці волонтерського фонду "Повернись живим" у Facebook нагадали, що саме воєнна розвідка першою зустрічає ворога, однак обличчя та імена її бійців невідомі широкому загалу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Український розвідник на навчаннях. Facebook Генштабу ЗСУ

"Але ваші дії змінюють хід війни. Прийде час, коли історія проведених вами операцій увійде до підручників. Сьогодні військова розвідка відзначає 28 років, проте традиції та історія українських розвідників сягають XVI сторіччя. За роки російсько-української війни наша розвідка показала, що є потужною сучасною силою, яка вміє адекватно реагувати на виклики сьогодення та боронити державу", – наголосили у привітанні.

"Ваша робота – влучна і тиха. Саме розвідка – найважливіший вид забезпечення бойових дій військ, тому саме ви є на передовій захисту України", – додали волонтери.

Розвідники виконують на війні одні з найскладніших завдань. Дмитро Муравський

Зі свого боку командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв під час робочої поїздки до Донецької та Луганської областей України особисто привітав особовий склад одного з розвідувальних підрозділів, який бере безпосередню участь в ООС.

"Ви першими дивитесь в очі ворогу. Ви скрізь, хоч завжди залишаєтесь непомітними. Щодня шляхом добування розвідувальної інформації про реальні, потенційні загрози та наміри ворога ви робите значний внесок у забезпечення успішного виконання завдань, які покладено на сили оборони", – зазначив генерал-лейтенант.

Сергій Наєв привітав розвідників на Донбасі . Facebook Командування ОС ЗСУ

Також командувач ОС ЗСУ віддав шану розвідникам, які віддали своє життя за Україну. За його словами, вони заплатили найдорожчу ціну в нашій спільній боротьбі з підступним ворогом, а тому пам’ять про них ніколи не згасне в серцях українців.

"Велика сила духу, спроможність у важкі моменти, на незнайомій місцевості виконувати завдання і за призначенням, злагодженість підрозділу – усе це складники справжнього розвідника. Ви, маючи гарний досвід, непомітні для противника, але щодня ви робите свій безоцінний внесок у наближення нашої невідворотної перемоги над російськими агресорами", – акцентував увагу Наєв.

Представники воєнної розвідки в зоні ООС. Facebook Командування ОС ЗСУ

Крім того, до привітань приєднався і головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак. Він нагадав, що славетна історія української воєнної розвідки сягає своїм корінням часів Запорозької Січі та Армії УНР.

"За останні роки воєнна розвідка ЗСУ вийшла на новий якісний рівень. Йдеться і про професійну підготовку фахівців, і про технічне оснащення підрозділів, і про розширення міжнародної співпраці з державами-партнерами НАТО. Від перших днів війни ви перебуваєте на передовій, мужньо боронячи незалежність держави. Воєнна розвідка стала справжнім щитом і мечем України", – наголосив Хомчак.

А полк Національної гвардії України "Азов", який також бере участь в ООС на Донбасі, вітаючи побратимів, зазначив, що робота розвідників прихована від ворожого ока, втім, вони знають усе про свого противника.

Адже саме воїни-розвідники виконують чи не одну з ключових і найнебезпечніших справ, аби наблизити Україну до перемоги. Вони працюють просто в тилу ворога, щодня наражаючи себе на небезпеку та ризикуючи своїм життям.

Розвідникам часто доводиться працювати в екстремальних умовах . Facebook Генштабу ЗСУ

Воєнна розвідка мусить діяти в тилу противника. Facebook Генштабу ЗСУ

"Мудрий пануватиме над зірками" – таке гасло українських військових-розвідників. На емблемі сова, що пронизує територію Росії. Це є своєрідним натяком на емблему розвідки РФ, де зображений кажан, який є здобиччю для сов та на їхнє гасло: "Вище за нас лише зірки", – підкреслили захисники.

Емблема воєнної розвідки України . Facebook Генштабу ЗСУ

"Не завжди ми їх бачимо в обличчя... Не завжди ми знаємо про їхні героїчні вчинки. Але вони є, ті, які загартовані війною! Зі святом, побратими! Все буде Україна, і перемога за нами!" – звернувся з нагоди свята до розвідників і офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).

Нагадаємо, що День воєнної розвідки України відзначається щорічно ось уже 28 років – починаючи з 7 вересня 1992 року. Саме цього дня Указом президента "Про Управління воєнної стратегічної розвідки Міністерства оборони України" було створено стратегічний розвідувальний орган.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

29 липня в Україні відзначали День Сил спеціальних операцій. Він став не лише професійним святом воїнів, але й датою вшанування пам'яті їхніх загиблих побратимів.

Адже 29 липня 2014 року відбувся бій у Латишевому на Донеччині, під час якого бійці 3-го полку спецпризначення потрапили в засідку на окупованій територій.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!