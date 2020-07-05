День ВМС в Україні: як привітали моряків командування і президент

У неділю, 5 липня, в Україні святкується День національних Військово-Морських сил. Моряків уже привітали президент України Володимир Зеленський та їхні головнокомандувачі, а також на честь ВМС вже відбулися перші урочистості.

Зеленський привітав моряків в Одесі, де заявив, що Україна обов'язково поверне окуповані території.

"Сьогодні рік, як наші хлопці вдома. Вони продовжують службу із захисту України. Стоїть буксир "Яни-Капу", повернуті катери, а в містах Краматорськ і Слов'янськ майорить жовто-синій прапор. І це дає мені сили вірити, що у нас усе вийде. Ми повернемо всі наші території, віру у правду і справедливість, ми повернемо вільну і непереможну Україну! Зі святом кожного з нас, слава Україні!" – пообіцяв президент.

Там же він вручив ордени й медалі морякам. Так, президент передав ордена "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України – викладачки вищої математики та інформаційних дисциплін державного вищого навчального закладу "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" Анни Бортюк і командира відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області, прапорщика служби цивільного захисту Сергія Шатохіна.

Нагороду Анни Бортюк отримав її чоловік Микола, а нагороду Сергія Шатохіна – дружина Героя Людмила.

Президент Володимир Зеленський привітав моряків із Днем ВМС Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський привітав моряків із Днем ВМС Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський привітав моряків із Днем ВМС Офіс президента України

Також вранці на флагштоку Командування об'єднаних сил ЗСУ було піднято військово-морський прапор України. Як повідомляється на Facebook-сторінці Командування, це доручили зробити капітану 1-го рангу Роману Гладкому і капітану 2-го рангу Олегу Савінову. Також із урочистою промовою виступив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, який подякував воїнам за службу.

"Нехай цей піднятий в небо прапор буде даниною нашої поваги і подяки відважним військовим морякам за мужність, витримку і самовіддану службу українському народові, а також нагадує всім нам про великі перемоги вчора, сьогодні і завжди", – заявив Сергій Наєв.

В ході урочистостей він також нагородив військових моряків, які зараз проходять службу у командуванні.

На флагштоку Командування ОС ЗСУ підняли прапор ВМС Fаcebook-сторінка Командування ОС ЗСУ

На флагштоку Командування ОС ЗСУ підняли прапор ВМС Fаcebook-сторінка Командування ОС ЗСУ

Згодом пресслужба Командування опублікувала окреме привітання Наєва, в якому він наголосив на тому, що морякам довелося пройти складний шлях із часів початку війни з Росією.

"У ході російсько-української війни ви, залишаючись вірними присязі українському народу, пройшли складний шлях відродження в нових пунктах базування, підготували кораблі, катери та судна забезпечення до виконання бойових завдань, а також наростили свої здібності із захисту Вітчизни. І навіть сьогодні, у своє професійне свято, ви героїчно несете бойове чергування у територіальних водах України, а окремі підрозділи задіяні у виконанні завдань на бойових позиціях у складі операції Об'єднаних сил", – виступив він.

Також він побажав усім морякам здоров'я, витримки та нових звершень.

З привітаннями на Facebook виступив і міністр оборони України Андрій Таран, який наголосив на важливості внеску ВМС у боротьбу з російською агресією.

"Агресивні амбіції Російської Федерації є реальною загрозою на морі і вимагають відповідного реагування. Готовність будь-якої миті захистити національні інтереси України, високий професіоналізм, відвага – саме ті якості, які найбільш характерні для українських військових моряків", – зазначив Таран.

Він також сказав, що робота з покращення можливостей ВМС все ще ведеться, а кінцевою метою є створення такого флоту, який зможе відповісти на будь-які морські загрози.

"Ми зробимо все можливе, щоб наші амбітні плани втілилися в життя, і в цьому нам активно допомагають наші стратегічні партнери – країни НАТО", – підсумував міністр.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак теж приєднався до привітань і заявив, що український флот вже стає кращим, передає пресслужба Генштабу ЗСУ. Як приклад він навів успішні випробування ракетного комплексу "Нептун" і створення ракетних катерів і кораблів типу "Корвет".

"Війна з Росією відкрила нову героїчну сторінку бойових перемог ВМС ЗС України. Завдяки мужності та професіоналізму військових моряків український флот вистояв і впевнено нарощує бойовий потенціал. Вічна пам'ять всім захисникам України, які загинули в російсько-українській війні. Подяка тим, хто залишився вірним і не зламав військової присяги у 2014 році", – підсумував Хомчак.

Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Сергій Дроздов у своєму привітанні на Facebook зазначив, що показником вірності і надійності українських моряків є те, що вони не зрадили військовій присязі і вийшли з окупованих територій.

"Вони не зрадили військовій присязі, вийшли з окупованих територій України – це показник. Упевненості, як військовослужбовцям, так і керівництву, в тому, що вони на правильному шляху, що вони займаються справжньою військовою справою. Також успіхів їм, наснаги і щоб наш флот став гідним і в ЗСУ пишалися як військовими моряками, так і льотчиками", – привітав він.

Також до привітань приєднався п'ятий президент України Петро Порошенко, який подякував морякам за мужність і героїзм.

"Дякуємо вам за відданість військовому обов'язку, мужність і героїзм. Вірю, що спільними зусиллями ми відродимо і примножимо морську славу України, повернемо жовто-блакитний прапор на кораблі в бухтах українського Севастополя. Бажаю рішучості та наполегливості на шляху до нашої великої перемоги!" – написав він у Telegram.

Як повідомляв OBOZREVATEL, морська авіаційна бригада Збройних сил України провела масштабні льотно-тактичні навчання в Миколаївській області.