День ВМС в Україні: як привітали моряків командування і президент
У неділю, 5 липня, в Україні святкується День національних Військово-Морських сил. Моряків уже привітали президент України Володимир Зеленський та їхні головнокомандувачі, а також на честь ВМС вже відбулися перші урочистості.
Зеленський привітав моряків в Одесі, де заявив, що Україна обов'язково поверне окуповані території.
"Сьогодні рік, як наші хлопці вдома. Вони продовжують службу із захисту України. Стоїть буксир "Яни-Капу", повернуті катери, а в містах Краматорськ і Слов'янськ майорить жовто-синій прапор. І це дає мені сили вірити, що у нас усе вийде. Ми повернемо всі наші території, віру у правду і справедливість, ми повернемо вільну і непереможну Україну! Зі святом кожного з нас, слава Україні!" – пообіцяв президент.
Там же він вручив ордени й медалі морякам. Так, президент передав ордена "Золота Зірка" рідним загиблих Героїв України – викладачки вищої математики та інформаційних дисциплін державного вищого навчального закладу "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу" Анни Бортюк і командира відділення державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України в Одеській області, прапорщика служби цивільного захисту Сергія Шатохіна.
Нагороду Анни Бортюк отримав її чоловік Микола, а нагороду Сергія Шатохіна – дружина Героя Людмила.
Також вранці на флагштоку Командування об'єднаних сил ЗСУ було піднято військово-морський прапор України. Як повідомляється на Facebook-сторінці Командування, це доручили зробити капітану 1-го рангу Роману Гладкому і капітану 2-го рангу Олегу Савінову. Також із урочистою промовою виступив командувач ОС ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв, який подякував воїнам за службу.
"Нехай цей піднятий в небо прапор буде даниною нашої поваги і подяки відважним військовим морякам за мужність, витримку і самовіддану службу українському народові, а також нагадує всім нам про великі перемоги вчора, сьогодні і завжди", – заявив Сергій Наєв.
В ході урочистостей він також нагородив військових моряків, які зараз проходять службу у командуванні.
Згодом пресслужба Командування опублікувала окреме привітання Наєва, в якому він наголосив на тому, що морякам довелося пройти складний шлях із часів початку війни з Росією.
"У ході російсько-української війни ви, залишаючись вірними присязі українському народу, пройшли складний шлях відродження в нових пунктах базування, підготували кораблі, катери та судна забезпечення до виконання бойових завдань, а також наростили свої здібності із захисту Вітчизни. І навіть сьогодні, у своє професійне свято, ви героїчно несете бойове чергування у територіальних водах України, а окремі підрозділи задіяні у виконанні завдань на бойових позиціях у складі операції Об'єднаних сил", – виступив він.
Також він побажав усім морякам здоров'я, витримки та нових звершень.
З привітаннями на Facebook виступив і міністр оборони України Андрій Таран, який наголосив на важливості внеску ВМС у боротьбу з російською агресією.
"Агресивні амбіції Російської Федерації є реальною загрозою на морі і вимагають відповідного реагування. Готовність будь-якої миті захистити національні інтереси України, високий професіоналізм, відвага – саме ті якості, які найбільш характерні для українських військових моряків", – зазначив Таран.
Він також сказав, що робота з покращення можливостей ВМС все ще ведеться, а кінцевою метою є створення такого флоту, який зможе відповісти на будь-які морські загрози.
"Ми зробимо все можливе, щоб наші амбітні плани втілилися в життя, і в цьому нам активно допомагають наші стратегічні партнери – країни НАТО", – підсумував міністр.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак теж приєднався до привітань і заявив, що український флот вже стає кращим, передає пресслужба Генштабу ЗСУ. Як приклад він навів успішні випробування ракетного комплексу "Нептун" і створення ракетних катерів і кораблів типу "Корвет".
"Війна з Росією відкрила нову героїчну сторінку бойових перемог ВМС ЗС України. Завдяки мужності та професіоналізму військових моряків український флот вистояв і впевнено нарощує бойовий потенціал. Вічна пам'ять всім захисникам України, які загинули в російсько-українській війні. Подяка тим, хто залишився вірним і не зламав військової присяги у 2014 році", – підсумував Хомчак.
Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-полковник Сергій Дроздов у своєму привітанні на Facebook зазначив, що показником вірності і надійності українських моряків є те, що вони не зрадили військовій присязі і вийшли з окупованих територій.
"Вони не зрадили військовій присязі, вийшли з окупованих територій України – це показник. Упевненості, як військовослужбовцям, так і керівництву, в тому, що вони на правильному шляху, що вони займаються справжньою військовою справою. Також успіхів їм, наснаги і щоб наш флот став гідним і в ЗСУ пишалися як військовими моряками, так і льотчиками", – привітав він.
Також до привітань приєднався п'ятий президент України Петро Порошенко, який подякував морякам за мужність і героїзм.
"Дякуємо вам за відданість військовому обов'язку, мужність і героїзм. Вірю, що спільними зусиллями ми відродимо і примножимо морську славу України, повернемо жовто-блакитний прапор на кораблі в бухтах українського Севастополя. Бажаю рішучості та наполегливості на шляху до нашої великої перемоги!" – написав він у Telegram.
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