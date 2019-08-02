День ПДВ тільки для росіян: чому Україна відмовилася від свята

У четвер, 2 серпня, у Росії святкують День повітряно-десантних військ. До 2017 року українські десантники також відзначали це свято. Утім, у 2017 році дата й назва були змінені.

OBOZREVATEL зібрав інформацію про передумови, які слугували зміні традицій святкування.

День ДШВ в Україні святкують 21 листопада

Причина зміни дати святкування Дня ПДВ 2 серпня

21 листопада 2017 року п'ятий президент України Петро Порошенко підписав указ "Про День Десантно-штурмових військ Збройних сил України".

Документ мав на меті започаткування сучасних традицій вшанування подвигів військових у боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України та виховання патріотизму у громадян.

Чому раніше свято відзначали 2 серпня

День ПДВ 2 серпня був пов'язаний із історичною подією, яка відбулася у Радянському Союзі у 1930 році. Так, це дата першого стрибка парашутистів у Московському військовому окрузі.

Після розпаду СРСР уже за традицією свято відзначали й в Україні. Утім, за сьогоднішніх реалій дата 2 серпня не має жодного відношення до діяльності українських військових.

Натомість 2 серпня в Україні вшановують пам'ять загиблих українських десантників, які віддали своє життя у боротьбі з окупаційними військами РФ.

Українські десантники змінили колір беретів

Які ще зміни відбулися у традиціях українського десанту

Під час першого відзначення Дня десантника в Україні 21 листопада 2017 року Петро Порошенко повідомив про зміну кольору беретів десанту та ухвалив запровадити нову назву військ – Десантно-Штурмові війська Збройних Сил України (відповідно – День ДШВ).

Так, блакитні берети замінили на бордові, які символізують колір пролитої крові. Також зміну кольору головного убору військових пояснюють тим, що українська армія рухається до стандартів НАТО – згідно зі Стратегічним оборонним бюлетенем, до 2020-го року вона має відповідати їм. Берети кольору maroon носять воїни-десантники у більшості країн світу, враховуючи і членів НАТО. Загалом це приблизно 59 країн.

Основною емблемою став вогняний меч Архістратига Михаїла на фоні парашута і крил янгола.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про свята і пам'ятні дати у серпні 2019.

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