День вчителя 2019: кращі привітання та листівки зі святом

Всесвітній день вчителя святкується 5 жовтня. В Україні також є і свій День працівників освіти, який цього року припадає на 6 жовтня.

Свято вчителів і викладачів в Україні закріплене на державному рівні на першу неділю жовтня. У 2019 році українське свято відзначається в наступний день після міжнародного. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

День вчителя – привітання у віршах

Про вчителів є думка особлива:

Завжди такі розумні і красиві,

Такі начитані, і все на світі знають,

І терпеливо, мудро нас навчають!

У День всесвітній вчителям пошана,

Хай сила ваша буде нездоланна,

Хай люблять, поважають дуже діти,

Дарують вам і усмішки, і квіти!

Нехай колеги люблять і цінують,

Художники портрети намалюють,

А композитори пісні про вас складають,

І співаки вам пісню заспівають!

***

З днем учителя вітаю!

Будьте радісні завжди.

Хай уроки пролітають,

Швидко й гарно, як ві сні.

Хай щасливо і успішно

В школі день проходить Ваш.

І радіють усі діти,

Як заходите Ви в клас!

***

Зі святом дозвольте нам Вас привітати.

Щастя, здоров’я, добра побажати,

Пошани, тепла та й довгого віку,

Кохання і віри, багатства без ліку.

Працюється легко Вам хай і живеться,

А все, що в думках, хай одразу вдається,

З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,

Всього Вам найкращого в світі бажаємо.

День вчителя – привітання в прозі

Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість! Вашу працю неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни! Ви стільки сил вкладаєте в свою справу, що часом забираєте свою цінну увагу у близьких. Бажаємо провести це свято в колі сім'ї. Любові вам, терпіння, щастя і благополуччя!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя. Бути вчителем - це не просто давати дітям знання з книг та підручників, це означає допомагати своїм учням долати всі труднощі на шляху до мрій, це означає розуміти дітей і вірити в їх успіхи. Від душі бажаю Вам бути найкращим і найулюбленішим учителем для своїх пустунів, бажаю поваги колег, батьків і всіх оточуючих, бажаю внутрішньої сили і гармонії, а також радості і щастя Вашої відкритої душі.

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Вітаю зі святом неоціненної праці і вічної слави – з Днем вчителя. Щиро бажаю допомагати дітям долати будь-які нетрі незнань та з задоволенням знайомитися з новими науками. Нехай удача допомагає в житті, нехай для роботи завжди будуть міцними нерви, світлими думки і хорошим настрій.

День вчителя – листівки

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