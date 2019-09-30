День вчителя 2019: кращі привітання та листівки зі святом

Всесвітній день вчителя святкується 5 жовтня. В Україні також є і свій День працівників освіти, який цього року припадає на 6 жовтня.
Свято вчителів і викладачів в Україні закріплене на державному рівні на першу неділю жовтня. У 2019 році українське свято відзначається в наступний день після міжнародного. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.
День вчителя – привітання у віршах
Про вчителів є думка особлива:
Завжди такі розумні і красиві,
Такі начитані, і все на світі знають,
І терпеливо, мудро нас навчають!
У День всесвітній вчителям пошана,
Хай сила ваша буде нездоланна,
Хай люблять, поважають дуже діти,
Дарують вам і усмішки, і квіти!
Нехай колеги люблять і цінують,
Художники портрети намалюють,
А композитори пісні про вас складають,
І співаки вам пісню заспівають!
***
З днем учителя вітаю!
Будьте радісні завжди.
Хай уроки пролітають,
Швидко й гарно, як ві сні.
Хай щасливо і успішно
В школі день проходить Ваш.
І радіють усі діти,
Як заходите Ви в клас!
***
Зі святом дозвольте нам Вас привітати.
Щастя, здоров’я, добра побажати,
Пошани, тепла та й довгого віку,
Кохання і віри, багатства без ліку.
Працюється легко Вам хай і живеться,
А все, що в думках, хай одразу вдається,
З Днем вчителя щиро ми всі Вас вітаємо,
Всього Вам найкращого в світі бажаємо.
День вчителя – привітання в прозі
Професія вчителя поєднує в собі мудрість і молодість душі, креативність і величезну енергію, доброту і суворість! Вашу працю неймовірно складно оцінити, їй просто немає ціни! Ви стільки сил вкладаєте в свою справу, що часом забираєте свою цінну увагу у близьких. Бажаємо провести це свято в колі сім'ї. Любові вам, терпіння, щастя і благополуччя!
***
Вітаю зі Всесвітнім днем вчителя. Бути вчителем - це не просто давати дітям знання з книг та підручників, це означає допомагати своїм учням долати всі труднощі на шляху до мрій, це означає розуміти дітей і вірити в їх успіхи. Від душі бажаю Вам бути найкращим і найулюбленішим учителем для своїх пустунів, бажаю поваги колег, батьків і всіх оточуючих, бажаю внутрішньої сили і гармонії, а також радості і щастя Вашої відкритої душі.
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Вітаю зі святом неоціненної праці і вічної слави – з Днем вчителя. Щиро бажаю допомагати дітям долати будь-які нетрі незнань та з задоволенням знайомитися з новими науками. Нехай удача допомагає в житті, нехай для роботи завжди будуть міцними нерви, світлими думки і хорошим настрій.
День вчителя – листівки
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