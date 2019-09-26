День туризму 2019: кращі привітання та листівки зі святом

Всесвітній день туризму святкується 27 вересня. Ця дата відзначається як в Україні, так і у всіх країнах світу.

Свято туристів в Україні закріплене на державному рівні. У 2019 девізом Дня Туризму став "Туризм і робочі місця: краще майбутнє для всіх". OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

День туризму 2019 – привітання у віршах

У похід вирушаєм! Ура!

Кличе всіх нас осіння пора!

Прагне молодість наша пригод,

Бо ж в Карпатах завзятий народ!

Рюкзаки спорядили ураз,

Взяли компас-дорогоуказ

І намет, і старий казанок,

Сірники, ніж і спальний мішок…

Підемо ми у гори, ліси,

Хай дзвенять молоді голоси!

Гей, ви чуєте? Гучно лунає:

– Хай туризм молодий процвітає!

***

З Днем туризму,

Побільше оптимізму,

Побільше удачі,

Успіхів впридачу!

Всім туристкам і туристам

Я бажаю світлих днів,

Перельоти спокійніше І нічліги веселіше!

Адже туризм — не тільки гори,

Ліс і пісні біля багаття,

А Париж, Стамбул, Мінводи, Прага, Рим і Хургада.

Нехай же віза не прострочить І страховка не згорить,

Нехай же скатертиною дорога

У рай туристський вам лежить!

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***

Вітаю з Днем туризму,

Кому вдома не переливки,

Нехай доля перегорне

У вашому атласі сторінки.

Нових місць, нових відкриттів

Я бажаю всім туристам,

Нехай маршрут в країну любові

Тихої ночі вам присниться.

День туризму 2019 – привітання в прозі

З Днем Туризму всіх, хто не задовольняється чужими розповідями, а дивиться на дивовижні речі своїми очима. Бажаємо вам, щоб ряди туристів не танули, а тільки збільшувалися. Цікавих вам подорожей і походів, нових місць і захоплюючих пригод!

***

Вітаю зі Всесвітнім днем туриста! Бажаю нових відкриттів, цікавих маршрутів і повний рюкзак щастя. Нехай здоров'я і фінанси дозволяють, а життя розташовує до подорожей. І нехай компас долі завжди вказує на добробут і успіх.

***

Неповторні такі вечори, коли після насиченого дня з масою вражень і приємною втомою від довгих підйомів гірською стежкою можна зібратися разом, розкинути табір у тріпотливого багаття і помилуватися зірками. У цей день бажаю кожному туристу відпочивати з душею, працювати з ентузіазмом, йти вперед з цікавістю і повертатися з масою приємних вражень. Зі святом!

День туризму 2019 – листівки

Раніше OBOZREVATEL публікував рейтинг найбезпечніших для туризму міст в світі. На першому місці знаходиться Токіо, а ось Київ до рейтингу не потрапив.

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