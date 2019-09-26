День туризму 2019: кращі привітання та листівки зі святом

Всесвітній день туризму святкується 27 вересня. Ця дата відзначається як в Україні, так і у всіх країнах світу.
Свято туристів в Україні закріплене на державному рівні. У 2019 девізом Дня Туризму став "Туризм і робочі місця: краще майбутнє для всіх". OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.
День туризму 2019 – привітання у віршах
У похід вирушаєм! Ура!
Кличе всіх нас осіння пора!
Прагне молодість наша пригод,
Бо ж в Карпатах завзятий народ!
Рюкзаки спорядили ураз,
Взяли компас-дорогоуказ
І намет, і старий казанок,
Сірники, ніж і спальний мішок…
Підемо ми у гори, ліси,
Хай дзвенять молоді голоси!
Гей, ви чуєте? Гучно лунає:
– Хай туризм молодий процвітає!
***
З Днем туризму,
Побільше оптимізму,
Побільше удачі,
Успіхів впридачу!
Всім туристкам і туристам
Я бажаю світлих днів,
Перельоти спокійніше І нічліги веселіше!
Адже туризм — не тільки гори,
Ліс і пісні біля багаття,
А Париж, Стамбул, Мінводи, Прага, Рим і Хургада.
Нехай же віза не прострочить І страховка не згорить,
Нехай же скатертиною дорога
У рай туристський вам лежить!
***
Вітаю з Днем туризму,
Кому вдома не переливки,
Нехай доля перегорне
У вашому атласі сторінки.
Нових місць, нових відкриттів
Я бажаю всім туристам,
Нехай маршрут в країну любові
Тихої ночі вам присниться.
День туризму 2019 – привітання в прозі
З Днем Туризму всіх, хто не задовольняється чужими розповідями, а дивиться на дивовижні речі своїми очима. Бажаємо вам, щоб ряди туристів не танули, а тільки збільшувалися. Цікавих вам подорожей і походів, нових місць і захоплюючих пригод!
***
Вітаю зі Всесвітнім днем туриста! Бажаю нових відкриттів, цікавих маршрутів і повний рюкзак щастя. Нехай здоров'я і фінанси дозволяють, а життя розташовує до подорожей. І нехай компас долі завжди вказує на добробут і успіх.
***
Неповторні такі вечори, коли після насиченого дня з масою вражень і приємною втомою від довгих підйомів гірською стежкою можна зібратися разом, розкинути табір у тріпотливого багаття і помилуватися зірками. У цей день бажаю кожному туристу відпочивати з душею, працювати з ентузіазмом, йти вперед з цікавістю і повертатися з масою приємних вражень. Зі святом!
День туризму 2019 – листівки
Раніше OBOZREVATEL публікував рейтинг найбезпечніших для туризму міст в світі. На першому місці знаходиться Токіо, а ось Київ до рейтингу не потрапив.
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