'День тиші' закінчився 48 кримінальними провадженнями: де порушували найбільше

У Національній поліції України склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень виборчого законодавства у "день тиші" напередодні місцевих виборів 24 жовтня.

Про це сказано на сайті НПУ. Зазначається, щоза 48 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Найбільше порушували у Харківській області.

Загалом, як зазначили правоохоронці, до поліції надійшла 1041 заява та повідомлення щодо порушень.

"Із усіх зафіксованих порушень 648 – пов’язані з незаконною агітацією. Найбільше порушень виявлено у Харківській області – 73, у Рівненській – 68, у Дніпропетровській – 67, у Донецькій – 51 та у місті Києві – 49", – сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 25 жовтня в Україні стартували вибори мерів і голів селищних рад. Також заплановано опитування президента Володимира Зеленського з п'яти питань. У цей день Національна поліція перейшла на посилений режим для запобігання порушень на виборчих дільницях.

Як повідомив OBOZREVATEL, під час виборчої кампанії напередодні місцевих виборів у 2020 році в Україні виявили безліч маніпуляцій і правопорушень. Найгірша ситуація склалася у великих містах і великих об'єднаних територіальних громадах.