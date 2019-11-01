День соціального працівника України: історія і традиції свята

День соціального працівника в Україні відзначають у першу неділю листопада. У 2019 професійне свято співробітників сфери соціального забезпечення випадає на 3 листопада.

OBOZREVATEL пропонує читачеві дізнатися історію і традиції цього свята.

День соціального працівника

Коли святкують День соціального працівника в Україні?

День соцпрацівника почали відзначати в 1999 році. Тоді президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ від 13 квітня 1999 го "Про день працівників соціальної сфери". У документі було зазначено, що це свято засновується "на підтримку ініціативи працівників системи органів праці та соціальної політики".

День соціального працівника

Хто святкує День працівника соціальної сфери?

На сьогоднішній день питаннями соціальної сфери і забезпеченням роботи соціальних служб в Україні займається Міністерство соціальної політики. У їх компетенції: робота з ветеранами АТО, пенсіонерами та інвалідами, запобігання домашньому насильству, протидію торгівлі людьми, питання гендерної політики та інші насущні проблеми українського громадянського суспільства.

Станом на 2019 рік у сфері соціальної політики працює понад 150 тисяч українців. Одних тільки пенсіонерів під їхньою опікою – понад 11 мільйонів осіб, учасників бойових дій – близько 370 тисяч громадян.

Як святкують День соціального працівника?

Зазвичай в цей день урочисті заходи проводяться органами місцевого самоврядування, а також підрозділами Мінсоцполітики. На честь Дня соціального працівника влаштовуються урочисті концерти та мітинги.

День соціального працівника

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