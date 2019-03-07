"День, щоб бухнути?" Екс-нардеп вимагає скасувати вихідний 8 березня

В Україні потрібно зробити 8 березня робочим днем і присвятити свято рівноправності жінок.

Таку думку висловив екс-нардеп Валерій Івасюк в ефірі NEWSONE. Він додав, що в СРСР святкування 8 березня ніхто не нав'язував, крім "центральних ЗМІ".

"8 березня, як і 23 лютого, завжди зводилося до того, що дівчатка в школах дарували хлопчикам непотрібні дрібнички — але це була увага, хлопці дарували дівчаткам в школі, в інститутах... У людей спрацьовував біологічний інстинкт несприйняття ідеологізації цих свят різними Цеткін і Люксембург. Люди це звели до суто людських стосунків чоловіка і жінки", — сказав Івасюк.

Він різко висловився проти додаткового дня відпочинку.

"Вихідний куди? Щоб що зробити, бухнуть? 8 березня жінки готують, а чоловіки п'ють — це класика. Ніяких вихідних — просто дата в календарі, яка присвячена рівноправності жінок в усіх сферах", — додав екс-нардеп.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше кремлівські пропагандисти 4 березня влаштували істерику через "бандерівське" святкування 8 Березня в Збройних Силах України.

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