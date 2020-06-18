День рибалки в Україні: коли святкують 2020 року

День рибалки в Україні відзначається щорічно в другу неділю липня. 2020 року дата святкування випадає на 12 липня.

Це професійне свято було засновано указом президента Леоніда Кучми від 22 червня 1995 року "на підтримку ініціативи працівників рибного господарства, а також професійних спілок".

Як відомо, День рибалки відзначали ще в СРСР – також у другу неділю липня. До цього часу, як правило, закінчується дія заборони на вилов риби, пов'язаної з її нерестом.

День рибалки святкують як професіонали – працівники рибних господарств, так і любителі, для яких риболовля є пристрасним захопленням або навіть способом життя.

У свято на підприємствах прийнято влаштовувати корпоративи, успішних співробітників відзначають грамотами та преміями. Також у День рибалки прийнято вітати завзятих рибалок і дарувати їм подарунки: наприклад, інвентар для риболовлі, сувеніри, термос або дорогий алкоголь.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, фото риболовлі в Києві майже 40 років тому зворушило мережу. Знімок було зроблено в травні 1982 року.