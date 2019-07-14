День рибалки – традиції і кращі вітання

Щорічно День рибалки в Україні відзначають у другу неділю липня.

OBOZREVATEL підготував для Вас інформацію з кращими привітаннями та традиціями у цей день.

День рибалки в Україні затвердили указом президента від 22 червня 1995 року. Свято найчастіше відзначають професійні рибалки, проте в цей день прийнято вітати усіх, хто пов'язав своє життя з цією професією. Також свято відзначають і ті, для кого риболовля хобі.

День рибалки: традиції святкування

Існує також Всесвітній день рибалки, або, як його називають офіційно - Всесвітній день рибальства. Його відзначають 27 червня по всьому світу. У різних країнах свято відзначають по-особливому.

Всесвітній день рибалки відзначають 27 червня Fredrik Ohlander

В Ісландії, де рибалка є важливою частиною промисловості, святкування включають насичений уїк-енд, в ході якого всі бажаючі можуть взяти участь у змаганнях з веслування і безлічі інших заходів, які проводять для всієї родини майже в кожному порту країни. У центрі Рейк'явіка безкоштовно пригощають рибним супом, а на площах грають музиканти.

Головна страва в День рибалки - уха Hunter Brumels

В Україні працівників рибної промисловості можна привітати пам'ятним сувеніром. Любителі риболовлі часто збираються на відпочинок біля води і влаштовують змагання, мета яких - наловити більше риби за певну кількість часу. Головна страва в День рибалки - уха.

Рибне господарство України налічує понад 25 000 співробітників Thomas Summer

За інформацією Держрибагентства, сьогодні рибне господарство України налічує понад 25 000 співробітників - це трудові колективи рибодобувних і переробних підприємств, заводів, підприємств аквакультури, органів рибоохорони, навчальних закладів тощо.

Вітання в День рибалки

Вітаємо з Днем рибалки, бажаємо гарного улову, успіху і радості в житті. Нехай пощастить зловити золоту рибку, яка виконає заповітні бажання. Милий друг, з професійним святом тебе, залишайся таким же спритним рибалкою, компанійським і життєрадісним товаришем і незамінним радником. Нехай твій улов буде щедрим, а море життя буде спокійним і без штормів. Сьогодні свято рибалки, і з цим днем тебе поспішаємо привітати, побажати хочемо удачі і величезного улову - щоб вистачило на вуха і для плову, багато риби наловити і своїх близьких всіх в цей день пригостити. Бажаю вірних попутників і прекрасної літньої рибалки, нехай твоє захоплення приносить насолоду, знімає стрес і дарує радість. Друже, зі святом тебе! Сьогодні відзначаємо День славний – рибалки. Бажаю частого клювання, завжди гарного улову. Спінінг щоб не ламався, щоб лосось тобі попався. Жилка щоб ціла лишалась, рибка соковитою вдавалась!

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