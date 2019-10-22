День рекламщика 2019: оригінальні привітання зі святом

День працівників реклами в Україні святкується 23 жовтня. Це неофіційна дата, проте це не заважає рекламістам відзначати цей день

Вперше день реклами почали святкувати в 1994 році. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.

День реклами – привітання у віршах

День працівників реклами

Він, звичайно, кращий самий.

Без реклами всім кранти -

Ні туди, і ні сюди!

Подивись в вікно своє

Закричи ти: "Є-моє"!

Бачиш банер там і тут -

То "наружки" тебе звуть.

***

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Ти робиш свою роботу,

Рекламу складаєш ти,

І маєш лиш одну турботу -

Досягти в справі висоти.

Дай Бог тобі великого успіху,

І життя щоб не давало здачі,

Щоб став ти в своїй справі докою,

Та дожив до великого строку ти!

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Ось що робить реклама –

Купуємо купу мотлоху!

Тут - рекламникам спасибі

За словесні вигини!

Ви – розумні хлопці,

Зі словами ви на "ти",

Охмуряйте нас і далі!

В свято – торт вам і квіти!

День реклами – привітання в прозі

Твоя задача – ознайомити населення з товарами і послугами в кращому світлі. Брехати не можна, лестити теж... Немов канатоходець під куполом рекламного ринку, ти робиш свою роботу на вищий бал, і сьогодні, в День рекламщика, можеш прийняти заслужені привітання та найкращі побажання! Довгих років, міцного здоров'я, удачі і любові!

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Вітаємо з Днем працівників реклами! Ви знаєте всі прийоми її майстерного плетіння, і нікому не втекти з ваших тенет! Правда, ось ми зараз не зачаровані і просто, сердечно хочемо вам побажати дружити зі своєю музою, посміхатися, тим самим залучаючи удачу, і навіть в самий зайнятий день знаходити хвилинку, щоб подумати про те, що життя все-таки вдалося і найкраще ще попереду!

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У колишні часи торгові люди більше кричали на базарах про свій товар або ж шукали покупця через знайомих, близьких і далеких... А сьогодні – приходь в рекламне агентство - і вмить створять піар-компанію, гідну короля! Не гріх і привітати вас, трудівники, з Днем працівника реклами! Будьте завжди напоготові в своєму ремеслі! Будьте сміливими і вмійте брати від життя те, що раніше було вашим лише в мріях!

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