День рекламщика 2019: оригінальні привітання зі святом

День працівників реклами в Україні святкується 23 жовтня. Це неофіційна дата, проте це не заважає рекламістам відзначати цей день
Вперше день реклами почали святкувати в 1994 році. OBOZREVATEL пропонує читачам ознайомитися з яскравими привітаннями у віршах і прозі.
День реклами – привітання у віршах
День працівників реклами
Він, звичайно, кращий самий.
Без реклами всім кранти -
Ні туди, і ні сюди!
Подивись в вікно своє
Закричи ти: "Є-моє"!
Бачиш банер там і тут -
То "наружки" тебе звуть.
***
Ти робиш свою роботу,
Рекламу складаєш ти,
І маєш лиш одну турботу -
Досягти в справі висоти.
Дай Бог тобі великого успіху,
І життя щоб не давало здачі,
Щоб став ти в своїй справі докою,
Та дожив до великого строку ти!
***
Ось що робить реклама –
Купуємо купу мотлоху!
Тут - рекламникам спасибі
За словесні вигини!
Ви – розумні хлопці,
Зі словами ви на "ти",
Охмуряйте нас і далі!
В свято – торт вам і квіти!
День реклами – привітання в прозі
Твоя задача – ознайомити населення з товарами і послугами в кращому світлі. Брехати не можна, лестити теж... Немов канатоходець під куполом рекламного ринку, ти робиш свою роботу на вищий бал, і сьогодні, в День рекламщика, можеш прийняти заслужені привітання та найкращі побажання! Довгих років, міцного здоров'я, удачі і любові!
***
Вітаємо з Днем працівників реклами! Ви знаєте всі прийоми її майстерного плетіння, і нікому не втекти з ваших тенет! Правда, ось ми зараз не зачаровані і просто, сердечно хочемо вам побажати дружити зі своєю музою, посміхатися, тим самим залучаючи удачу, і навіть в самий зайнятий день знаходити хвилинку, щоб подумати про те, що життя все-таки вдалося і найкраще ще попереду!
***
У колишні часи торгові люди більше кричали на базарах про свій товар або ж шукали покупця через знайомих, близьких і далеких... А сьогодні – приходь в рекламне агентство - і вмить створять піар-компанію, гідну короля! Не гріх і привітати вас, трудівники, з Днем працівника реклами! Будьте завжди напоготові в своєму ремеслі! Будьте сміливими і вмійте брати від життя те, що раніше було вашим лише в мріях!
День реклами – листівки і смішні картинки
Раніше OBOZREVATEL розповідав, як Apple показала у своїй новій рекламі Київ.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "свята" на сайті "OBOZREVATEL".