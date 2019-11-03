День ракетних військ і артилерії України 2019: привітання для захисників

День ракетних військ і артилерії України відзначається щорічно 3 листопада. Дата була обрана на честь початку операції зі звільнення захопленого Києва від нацистів.

Свято українських ракетників і артилеристів було встановлене президентом України в 1997 році. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання для захисників України.

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії – привітання у віршах

Артилерист - це бог війни,

Накриє влучно ворога вогнем.

І якщо цілі майже не видно,

Впевненість, влучність завжди при ньому.

Треба, прицілитися і в літак

Або потопить загін кораблів,

Шквальним обстрілом очистить підхід,

Прикриє атаку цариці полів.

***

Летять з ворожих окопів пух і пір’я,

Позиція ворога втрачає колишній лиск…

Тут попрацювала, звичайно, артилерія

Не без участі ракетних славних військ!

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії – привітання у прозі

Вітаю з Днем ракетних військ і артилерії. Бажаю гучних залпів веселощів і радості в житті, точних пострілів і влучних попадань прямо в свою мету. Успіхів, удачі і підтримки товаришів, відваги, оптимізму і ясних горизонтів на життєвому шляху.

***

З Днем ракетних військ і артилерії. Нехай світом править мир, а залпи нехай розносяться лише на навчальних боях. Бажаю мужності і сили, здоров'я і влучень "точно в ціль". Наші війська з'явилися першими і сьогодні наша армія – основний захист і вірний засіб ураження ворога. Бажаю ніколи не боятись, якщо напав ворог – знищити, якщо все спокійно – берегти Україну та спокій народу! Успіхів і перемог, вірних побратимів і удачі.

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Сьогодні День ракетних військ і артилерії України, день тих людей, які зараз дійсно вирішують результат війни. Тому висловимо їм нашу найбільшу подяку і радість від того, що вони готові ризикувати заради нашої безпеки. Дякую за вашу сміливість і самовідданість!

День ракетних військ і артилерії – листівки

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії України

День ракетних військ і артилерії – відео

Раніше OBOZREVATEL розповідав, як в Києві пройшло святкування Дня захисника України.

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