День прапора Украни: стало відомо, якою буде погода на свято

У День державного прапора, четвер, 23 серпня, в Україні встановиться малохмарна сонячна погода, практично без опадів.
Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, причиною тому стане антициклон над територією країни.
"Температура повітря - кращу годі бажати - коливатиметься від +21 до +28 градусів", - написала вона.
За словами Діденко, незначні опади у цей день можливі лише в західних регіонах.
У Києві в четвер буде сонячно, температура повітря +24 +25 градусів.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до вересня.
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