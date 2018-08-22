День прапора Украни: стало відомо, якою буде погода на свято

У День державного прапора, четвер, 23 серпня, в Україні встановиться малохмарна сонячна погода, практично без опадів.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, причиною тому стане антициклон над територією країни.

"Температура повітря - кращу годі бажати - коливатиметься від +21 до +28 градусів", - написала вона.

За словами Діденко, незначні опади у цей день можливі лише в західних регіонах.

У Києві в четвер буде сонячно, температура повітря +24 +25 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до вересня.