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День прапора Украни: стало відомо, якою буде погода на свято

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У День державного прапора, четвер, 23 серпня, в Україні встановиться малохмарна сонячна погода, практично без опадів.

Як повідомила в Facebook синоптик Наталія Діденко, причиною тому стане антициклон над територією країни.

"Температура повітря - кращу годі бажати - коливатиметься від +21 до +28 градусів", - написала вона.

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За словами Діденко, незначні опади у цей день можливі лише в західних регіонах.

У Києві в четвер буде сонячно, температура повітря +24 +25 градусів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні до вересня.

Читайте всі новини по темі "Прогноз погоди" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Прогноз погоди
Особа
Наталія Діденко
Місце
Україна
Об'єкт
погода
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