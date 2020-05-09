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9 травня • оновлено в 07:44
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День перемоги над нацизмом у Другій світовій 2020: як святкує Україна під час карантину

1.2т
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У суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято, яке було встановлено 2015 року в результаті ухвалення закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

Свято прийшло на зміну радянському Дню Перемоги, який святкувався в СРСР, а потім і в Україні до 2015 року.

У новому святі акцент перенесено з історії військових дій на історії конкретних людей, а його зміст – не в святкуванні, а у вшануванні, в переосмисленні подій Другої світової війни. Символом пам'яті відтепер є червоний мак, а радянську символіку використовувати не рекомендується. Також в Україні відмовилися від терміну "Велика вітчизняна війна".

І хоча дискусії про доцільність святкування Дня перемоги в дату, встановлену Радянським Союзом, тривають і все частіше пропонується змістити акцент саме на День пам'яті та примирення 8 травня, 9 травня незмінно залишається вихідним днем у нашій країні. У 2020 році вихідним на честь свята є понеділок, 11 травня.

OBOZREVATEL буде вести онлайн-трансляцію всього, що відбувається.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 8 травня на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

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Автор
Аліна Мельник
Теми
Друга світова війна Карантин в Україні свята День пам'яті і примирення День Перемоги
Місце
Україна
Теги
пам'ять перемога свято вихідні карантин війна Історія
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Белый господин
Белый господин
С Днём Великой Победы, соседи. Поздравляю тех, кто считает себя достойным этого великого праздника. В 45-м уничтожили нацизм в Германии, но сейчас он поднял голову на Украине. Не время опускать руки.
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
всех с праздником Победы,и вас предков пособников гитлера тоже
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
Как почитатели дивизии СС Галичины могут праздновать? Непонятно...
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