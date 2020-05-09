День перемоги над нацизмом у Другій світовій 2020: як святкує Україна під час карантину

У суботу, 9 травня, в Україні відзначають День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні – державне свято, яке було встановлено 2015 року в результаті ухвалення закону "Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років".

Свято прийшло на зміну радянському Дню Перемоги, який святкувався в СРСР, а потім і в Україні до 2015 року.

У новому святі акцент перенесено з історії військових дій на історії конкретних людей, а його зміст – не в святкуванні, а у вшануванні, в переосмисленні подій Другої світової війни. Символом пам'яті відтепер є червоний мак, а радянську символіку використовувати не рекомендується. Також в Україні відмовилися від терміну "Велика вітчизняна війна".

І хоча дискусії про доцільність святкування Дня перемоги в дату, встановлену Радянським Союзом, тривають і все частіше пропонується змістити акцент саме на День пам'яті та примирення 8 травня, 9 травня незмінно залишається вихідним днем у нашій країні. У 2020 році вихідним на честь свята є понеділок, 11 травня.

OBOZREVATEL буде вести онлайн-трансляцію всього, що відбувається.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський 8 травня на Луганщині вшанував пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

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