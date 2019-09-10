День Патріота: в США вшановують пам'ять жертв терактів 11 вересня

11 вересня 2001-го року, 18 років тому, стався найбільший в сучасній історії теракт. Смертники захопили чотири пасажирські літаки і врізалися на них у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і Пентагон.

OBOZREVATEL зібрав всю інформацію про страшну трагедію, яка забрала життя трьох тисяч чоловік (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).

Палаючі вежі-близнюки

Захоплення літаків

Чотири комерційні авіалайнери – два "Боїнги-767" і два "Боїнги-757" – були захоплені терористами. Смертники були озброєні ножами для різання паперу і перцевими балончиками. Крім того, вони погрожували підірвати літаки, вочевидь "жилетами шахідів", проте пізніше розслідування показало, що ніякої вибухівки у терористів не було.

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Удар по вежам-близнюкам

Через півгодини після захоплення, перший літак врізався в північну башту Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Менш ніж через двадцять хвилин другий "Боїнг" зіткнувся з Південною вежею ВТЦ. У Торговому центрі спалахнула пожежа. Через відключення ліфтів або руйнування ліфтових шахт люди намагалися евакуюватися по сходах, створюючи тисняву. Деякі вистрибували з вікон веж-близнюків, розбиваючись на смерть.

Удар по Пентагону

Третій захоплений літак – рейс 77 – врізався в західне крило Пентагону. Завдяки щасливому випадку, саме цей сегмент будівлі в той момент був закритий на ремонт. Тільки тому вдалося уникнути масових жертв.

У будівлі Пентагону 11 вересня загинули 125 осіб

Четвертий літак 11 вересня

Четвертим захопленим "Боїнгом" був рейс 93, компанії United Airlines. Дізнавшись про те, що перші два літаки врізалися у вежі ВТЦ, пасажири і екіпаж цього "Боїнга" спробували перехопити керування і здолати терористів. В результаті боротьби літак впав в безлюдній місцевості в штаті Пенсільванія.

Обвалення ВТЦ

Обидві вежі Всесвітнього Торгового Центру обрушилися через годину-півтора після теракту. Несучі конструкції будівель не витримали пошкоджень і вогню. Більшу частину Манхеттена накрило колосальною хмарою пилу і уламків.

Наслідки терактів 11 вересня

Жертвами терактів стали 2977 осіб. З них 246 пасажирів і членів екіпажів літаків, 2606 людей загинули в Нью-Йорку, в будівлях ВТЦ і на землі, ще 125 - в будівлі Пентагону. Крім жителів США загинули громадяни ще 91 країн.

При ліквідації наслідків трагедії загинув 341 пожежник, 60 поліцейських і вісім парамедиків "Швидкої допомоги".

Після подій 11 вересня 70% жителів Сполучених Штатів впали в депресію. 33 тисячам жителів Нью-Йорка був поставлений діагноз: посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), який зазвичай переживають люди, що побували в зоні бойових дій.

Після терактів в Нью-Йорку спалахнула паніка

Крім того, теракти заподіяли Сполученим Штатам Америки колосальні фінансові збитки.

Війна з тероризмом

Винним за організацію терактів було визнано лідера радикального терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена. Хоча спочатку сам бен Ладен заперечував свою причетність до терактів 11 вересня, пізніше він все ж взяв на себе відповідальність за трагедію.

Незабаром після терактів президент США Джордж Буш оголосив про початок глобальної війни з тероризмом.

Конспірологія і теорія змови навколо 11 вересня

Теорія змови навколо терактів 11 вересня спалахнула вже на наступний день після трагедії. До сих пір величезна кількість людей впевнені, що вежі-близнюки просто не могли впасти через удар авіалайнерів. Існує думка, що будівлі були підірвані зсередини.

Також піддається сумнівам і атака терористів на Пентагон. Існує версія, згідно з якою Пентагон був вражений ракетою, керованою кимось зі складу американського уряду.

Пам'ять 11 вересня

З 2002-го року, кожне 11 вересня в Америці відзначається День Патріота США в пам'ять про жертви терактів. Офіційно ця дата називається Загальнонаціональний день служіння і пам'яті.

На місці веж-близнюків і поруч з Пентагоном були зведені пам'ятні меморіали.

Супутниковий знімок Манхеттена 11 вересня 2001 року

11 вересня в світовій культурі

Подіям 11 вересня присвячено чимало книг, пісень, художніх і документальних фільмів. Найвідомішими з кінострічок є "Фаренгейт 9/11", в якому уряд США прямо звинувачують в причетності до теракту і драма "Пам'ятай мене". А ось серед книг фаворитом в світі залишається документальний роман "Вежі-близнюки. 102 хвилини боротьби за життя".

Момент удару по ВТЦ

Люди вистрибували з вікон веж-близнюків, намагаючись врятуватися.

Через півтори години після удару вежі ВТЦ обрушилися

Нью-Йорк накрила хмара токсичного пилу і уламків

Розбір завалів і пошуки останків жертв тривали кілька років

Епіцентр терактів 11 вересня, він же "Ground Zero"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США опублікували частину листа Халіда Шейха Мохаммеда, який вважається головним організатором терактів в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, колишньому президенту країни Бараку Обамі.

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