Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:49
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

День Патріота: в США вшановують пам'ять жертв терактів 11 вересня

881 Читати матеріал російською

11 вересня 2001-го року, 18 років тому, стався найбільший в сучасній історії теракт. Смертники захопили чотири пасажирські літаки і врізалися на них у вежі-близнюки Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку і Пентагон.

OBOZREVATEL зібрав всю інформацію про страшну трагедію, яка забрала життя трьох тисяч чоловік (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новина до кінця).

Палаючі вежі-близнюки

Палаючі вежі-близнюки

Захоплення літаків

Чотири комерційні авіалайнери – два "Боїнги-767" і два "Боїнги-757" – були захоплені терористами. Смертники були озброєні ножами для різання паперу і перцевими балончиками. Крім того, вони погрожували підірвати літаки, вочевидь "жилетами шахідів", проте пізніше розслідування показало, що ніякої вибухівки у терористів не було.

Новини
США потрясены терактами и обвалом рынка акций

Удар по вежам-близнюкам

Через півгодини після захоплення, перший літак врізався в північну башту Всесвітнього торгового центру в Нью-Йорку.

Менш ніж через двадцять хвилин другий "Боїнг" зіткнувся з Південною вежею ВТЦ. У Торговому центрі спалахнула пожежа. Через відключення ліфтів або руйнування ліфтових шахт люди намагалися евакуюватися по сходах, створюючи тисняву. Деякі вистрибували з вікон веж-близнюків, розбиваючись на смерть.

Удар по Пентагону

Третій захоплений літак – рейс 77 – врізався в західне крило Пентагону. Завдяки щасливому випадку, саме цей сегмент будівлі в той момент був закритий на ремонт. Тільки тому вдалося уникнути масових жертв.

У будівлі Пентагону 11 вересня загинули 125 осіб

У будівлі Пентагону 11 вересня загинули 125 осіб

Четвертий літак 11 вересня

Четвертим захопленим "Боїнгом" був рейс 93, компанії United Airlines. Дізнавшись про те, що перші два літаки врізалися у вежі ВТЦ, пасажири і екіпаж цього "Боїнга" спробували перехопити керування і здолати терористів. В результаті боротьби літак впав в безлюдній місцевості в штаті Пенсільванія.

Обвалення ВТЦ

Обидві вежі Всесвітнього Торгового Центру обрушилися через годину-півтора після теракту. Несучі конструкції будівель не витримали пошкоджень і вогню. Більшу частину Манхеттена накрило колосальною хмарою пилу і уламків.

Наслідки терактів 11 вересня

Жертвами терактів стали 2977 осіб. З них 246 пасажирів і членів екіпажів літаків, 2606 людей загинули в Нью-Йорку, в будівлях ВТЦ і на землі, ще 125 - в будівлі Пентагону. Крім жителів США загинули громадяни ще 91 країн.

Новини
У США стався третій теракт за вихідні: багато постраждалих

При ліквідації наслідків трагедії загинув 341 пожежник, 60 поліцейських і вісім парамедиків "Швидкої допомоги".

Після подій 11 вересня 70% жителів Сполучених Штатів впали в депресію. 33 тисячам жителів Нью-Йорка був поставлений діагноз: посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), який зазвичай переживають люди, що побували в зоні бойових дій.

Після терактів в Нью-Йорку спалахнула паніка

Після терактів в Нью-Йорку спалахнула паніка

Крім того, теракти заподіяли Сполученим Штатам Америки колосальні фінансові збитки.

Війна з тероризмом

Винним за організацію терактів було визнано лідера радикального терористичного угруповання "Аль-Каїда" Усаму бен Ладена. Хоча спочатку сам бен Ладен заперечував свою причетність до терактів 11 вересня, пізніше він все ж взяв на себе відповідальність за трагедію.

Незабаром після терактів президент США Джордж Буш оголосив про початок глобальної війни з тероризмом.

Конспірологія і теорія змови навколо 11 вересня

Теорія змови навколо терактів 11 вересня спалахнула вже на наступний день після трагедії. До сих пір величезна кількість людей впевнені, що вежі-близнюки просто не могли впасти через удар авіалайнерів. Існує думка, що будівлі були підірвані зсередини.

Новини
Росіянин, який захопив літак, заявив про причетність до терактів 11 вересня у США

Також піддається сумнівам і атака терористів на Пентагон. Існує версія, згідно з якою Пентагон був вражений ракетою, керованою кимось зі складу американського уряду.

Пам'ять 11 вересня

З 2002-го року, кожне 11 вересня в Америці відзначається День Патріота США в пам'ять про жертви терактів. Офіційно ця дата називається Загальнонаціональний день служіння і пам'яті.

На місці веж-близнюків і поруч з Пентагоном були зведені пам'ятні меморіали.

Супутниковий знімок Манхеттена 11 вересня 2001 року

Супутниковий знімок Манхеттена 11 вересня 2001 року

11 вересня в світовій культурі

Подіям 11 вересня присвячено чимало книг, пісень, художніх і документальних фільмів. Найвідомішими з кінострічок є "Фаренгейт 9/11", в якому уряд США прямо звинувачують в причетності до теракту і драма "Пам'ятай мене". А ось серед книг фаворитом в світі залишається документальний роман "Вежі-близнюки. 102 хвилини боротьби за життя".

Момент удару по ВТЦ

Момент удару по ВТЦ

Люди вистрибували з вікон веж-близнюків, намагаючись врятуватися.

Люди вистрибували з вікон веж-близнюків, намагаючись врятуватися.

Через півтори години після удару вежі ВТЦ обрушилися

Через півтори години після удару вежі ВТЦ обрушилися

Нью-Йорк накрила хмара токсичного пилу і уламків

Нью-Йорк накрила хмара токсичного пилу і уламків

Розбір завалів і пошуки останків жертв тривали кілька років

Розбір завалів і пошуки останків жертв тривали кілька років

Епіцентр терактів 11 вересня, він же "Ground Zero"

Епіцентр терактів 11 вересня, він же "Ground Zero"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в США опублікували частину листа Халіда Шейха Мохаммеда, який вважається головним організатором терактів в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, колишньому президенту країни Бараку Обамі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Теракт на Манхеттені" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Теракт на Манхеттені
Місце
США Нью Йорк
Тег
теракт
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel