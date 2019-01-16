16 января.
День памяти защитников Донецкого аэропорта.
4 года уже прошло с тех страшных дней, когда коллаборанты с россиянами решили не захватывать аэропорт теряя людей, а подорвать его. Да, для них это был логичный шаг, они просто утомились там терять людей.
Терминал превратившийся в металлический остов все равно не был под контролем россиян несмотря на обстрелы, штурмы и попытки захвата российским спецназом.
И его подорвали.
Прямо не верится что это было 4 года назад. Кажется что это было так недавно, помнится та боль которая взорвалась внутри души после новости "Сепары взорвали терминал вместе с защитниками"...не веря, потом страна пересматривала видео взрыва, понимая что выжить там внутри можно было только чудом...а бои продолжались, слепые бои в густом тумане, подрыв взлетно-посадочной полосы, захват заблудившейся колонны десантников...
Подрыв терминала стал рубцом в душе многих патриотов. Как Иловайск, как и другие трагические события.
И сепарье, захватившее обломки терминала радовалось но...убрав перед собой препятствие, которое занозой сидело у них под носом, они вдруг поняли, что не удержание терминала было основной задачей ЗСУ. Что пока коллаборанты разбивались об огонь защитников терминалов в бесплодных атаках, ЗСУ зачистили Пески, зашли в Водяное, Бутовку, Тоненьке, выбили противника с посадки перед взлетной полосой и плотно там укрепились, взяли под огневой контроль Спартак, что появились новые пути логистики к позициям и что всё это происходило у них под носом, когда они тратили впустую силы чтоб выбить горстку людей из терминалов, вместо того, чтоб удерживать населенные пункты и коммуникации у Донецка.
И "ворота в Донецк" по сей день под контролем ЗСУ и ждут команды "Заходим".
Благодаря им.
Тем, чей дух оказался крепче стали и бетона.
Мы благодарим всех вас, тех кто стоял там. Принимал на себя огонь и дарил противнику смерть.
Мы скорбим о погибших, тех чьи души остались там, и чьи имена увековечат стену этого аэропорта, когда мы его отстроим заново, вернув Донецк.
Мы помним. Мы не забудем.
Спасибо.
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