День пам'яті захисників України 2020: історія, традиції, план заходів на 29 серпня

У суботу, 29 серпня, відзначається День пам'яті захисників України – пам'ятний день, присвячений пам'яті загиблих у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися про традиції цього дня, його історію, а також про те, як він буде відзначатися 2020 року.

День пам'яті захисників України: історія

Указ про затвердження Дня пам'яті захисників України підписав президент України Володимир Зеленський 24 серпня 2019 року.

Дату приурочено до дня найбільших втрат України на Донбасі – дня виходу з оточення в Іловайську 29 серпня 2014 року.

День пам'яті захисників України відзначається з 2019 року фото podolyanin.com.ua

Традиції і мета Дня пам'яті захисників України

Мета пам'ятного дня – гідне вшанування пам'яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, увічнення їхнього героїзму, зміцнення патріотичного духу в суспільстві.

План заходів

Кабінет міністрів України на засіданні 5 серпня 2020 року затвердив план заходів на День пам'яті захисників України, повідомляє прес-служба уряду.

Так, 29 серпня о 10:00 буде оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання. Також по всій території України заплановано Всеукраїнську акцію пам'яті "Соняшник", приспущення Державного прапора України, обмеження розважально-концертних заходів та трансляцій на телебаченні й радіо, покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховання захисників України.

Також цього року планується установка зменшених копій Державного прапора на всіх могилах захисників України, велопробіг ветеранів війни за маршрутом Ужгород – Маріуполь та інші заходи.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як шість років тому спалахнули бої за Іловайськ – один з переломних моментів війни, після якого Збройні сили України втратили ініціативу на Донбасі і перейшли від атаки до оборони.