Мільйон убитих дітей і правда про "людське мило": десять маловідомих фактів про Голокост

27 січня – це Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту. Таку дату вибрали тому, що в цей день був звільнений концентраційний табір Освенцим. Вперше пам'ять жертв Голокосту саме 27 січня вшанували в 2006 році.

Як євреї влаштовували повстання в "таборах смерті", хто такий "в'язень 4859" і чи дійсно нацисти варили мило з людського жиру – OBOZREVATEL зібрав маловідомі факти про геноцид єврейського народу.

День пам'яті жертв Голокосту

Нацисти дійсно створили ескадрони смерті

Айнзацгрупи – це "групи розгортання", або "цільові групи". Насправді ж вони були нацистськими мобільними ескадронами смерті. В основному вони займалися масовими вбивствами цивільних осіб на окупованих територіях країн Європи і СРСР. Саме айнзацгруппи зіграли одну з найстрашніших ролей у Голокості.

Ескадрони смерті архівне фото

Ці підрозділи були відповідальні за зачистку міст і цілих областей від "небажаного населення". Одна з айнзацгруп несе відповідальність за жахливі в своїй жорстокості і масовості розстріли в Бабиному Яру. Всього ж на території колишнього Радянського Союзу за часів Другої Світової діяло чотири такі групи, чисельністю по 600-1000 чоловік кожна.

Масові вбивства дітей – це правда

З шести мільйонів убитих за час Голокосту євреїв, більше одного мільйона були дітьми. Більша їх частина гинула ще на шляху до таборів смерті. Єврейських немовлят нацисти топили у величезних бочках, на очах у їхніх матерів.

Діти в концтаборах Третього Рейху

Діти в концтаборах Третього Рейху

При деяких концентраційних таборах створювалися спеціальні "дитячі сади", де дітей утримували для використання в медичних експериментах. Крім того, існували й окремі "дитячі" концтабори. Одним з таких був "Кіндер КЦ" – "фільтраційний пункт" для мережі притулків СС "Лебенсборн", в яких нацисти планували вирощувати "істинних арійців".

Пам'ятник дітям-жертвам Голокосту у колишнього табору смерті "Кіндер КЦ"

В'язень 4859 – єдиний, хто добровільно відправився в Освенцим

Вітольд Пілецький, відомий як В'язень 4859, був польським офіцером, а пізніше – бійцем польського підпілля. Пілецький добровільно здався німцям і був відправлений в Освенцим. Метою Пілецького було вивчити обстановку в концентраційному таборі і забезпечити союзників цінною розвідувальною інформацією. Польське повідомлення Лізі націй під назвою "Масове знищення євреїв в окупованій Польщі" було майже повністю складено на основі даних, здобутих Вітольдом Пілецьким.

Вітольд Пілецький вікіпедія

Пізніше Пілецький втік з Освенцима і брав участь в легендарному Варшавському повстанні. Після закінчення Другої Світової війни Ув'язнений 4859 був заарештований і розстріляний прорадянською польською владою.

Життю і звершенням Вітольда Пілецького присвячено кілька книг і повнометражних фільмів. У 2014 році шведська рок-група Sabaton випустила в честь Пілецького пісню "Inmate 4859".

Мило з людського жиру дійсно варили

Багато років в світі поширювалися жахливі історії про те, як з тіл євреїв, убитих в концтаборах, нацисти виготовляли мило. Чутки про подібне звірство почалися через британських солдатів – на початку Другої світової війни вони часто добували в якості трофея німецькі ящики з милом, на якому була вибита абревіатура RIF. Її англійці розшифрували як Reines Jüdisches Fett ("чистий єврейський жир"). Насправді ж RIF означало Reichsstelle für industrielle Fettversorgung ( "Державне управління з постачання промислового жиру"). Крім того, офіцери нацистського Гестапо лякали заарештованих євреїв тим, що після смерті їх тіла підуть на миловиготовлення.

Німецьке мило з клеймом RIF

Під час Нюрнберзького процесу було було підтверджено, що подібне дійсно мало місце, але в набагато менших масштабах. Так, німецький професор Рудольф Шпаннер в Анатомічному інституті неподалік від Гданська використовував жир з людських трупів для виробництва мила. Всього їм було виготовлено близько ста кілограмів такого мила. У 2006 році цей факт підтвердило розслідування Польського інституту національної пам'яті.

День Катастрофи – день, коли Ізраїль завмирає

День Катастрофи, він же Йом ха-Шоа – це національний день пам'яті і жалоби в Ізраїлі, а також за його межами. У цей день євреї всього світу шанують пам'ять жертв Голокосту. Дата Йом ха-Шоа – 27 нісана за єврейським календарем. У 2020 році це 21 квітня.

День катастрофи в Ізраїлі Вести Ізраїль

В цей день, о 10:00 ранку в Ізраїлі оголошуються дві хвилини мовчання. По всій країні звучить сирена і громадяни віддають данину пам'яті загиблим під час Голокосту. Припиняється вся робота, зупиняються поїзди та автомобілі, люди виходять на вулицю, де мовчки стоять дві хвилини.

Повстання в концентраційних таборах і гетто були успішними

Буде величезною помилкою стверджувати, що євреї слухняно і тихо йшли на смерть. В гетто і таборах смерті не раз спалахували запеклі повстання. Найвідомішими з них є:

Повстання у Варшавському гетто

19 квітня 1943 року, коли нацисти вирішили ліквідувати гетто у Варшаві, євреї підняли там збройне повстання. Отримавши зброю і спорядження від партизан і польської Армії Крайової, євреї в Варшавському гетто протягом місяця успішно боролися проти нацистів. Для того, щоб здолати опір, німцям довелося використовувати авіацію і тричі перекопати територію гетто вибухами, знищуючи кожну будівлю і завалюючи кожен підвал. І навіть незважаючи на це, окремі групи єврейських повстанців продовжували боротися до кінця літа 1943-го.

Руїни Варшавського гетто архівне фото

Втеча з концтабору Собібор

Одна з небагатьох в історії успішна масова втеча з нацистського табору смерті. 14 жовтня 1943 року в'язні розташованого в Польщі Собібору підняли повстання, вбили кількох офіцерів СС, зім'яли охорону і втекли прямо через мінні поля.

Пам'ятник на місці концтабору Собібор вікіпедія

З 340 осіб, які здійснили втечу, до кінця Другої Світової війни дожило всього 53. Після втечі нацисти самі знищили концентраційний табір, а його територію засіяли овочами.

Захоплення Бухенвальда

Бухенвальд був одним з найбільших концтаборів на території нацистської Німеччини. В'язні Бухенвальда працювали на місцевій збройовій фабриці і займалися будівництвом німецьких ракет "Фау-1" і "Фау-2".

"Кожному своє" - напис на вході в Бухенвальд вікіпедія

11 квітня 1945 року бачачи що нацисти почали вивозити з табору євреїв і побоюючись, що з наближенням американських військ СС влаштує масову зачистку табору, в'язні Бухенвальда підняли повстання. Перебивши частину охорони і захопивши комендатуру табору, ув'язнені зайняли кругову оборону і успішно дочекалися прибуття підрозділів Третьої армії США.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський відмовився взяти участь у Всесвітньому форумі пам'яті Голокосту в Ізраїлі, поступившись місця нашої делегації тим, хто пережив цю страшну трагедію. У мережі високо оцінили такий жест.

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