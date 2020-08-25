Пролистнул видео с празнования Дня Независимости с Софиевской площади.

Извините, но этто п@здец. Если в прошлый раз я был не в восторге от мероприятия, но хоть понимал смысл происходящего и какой символизм пытались донести (хотя как по мне - неудачно).

То вчера это был какой то бл*дский корпоратив, в который зачем-то пригласили Дзидзьо спеть гимн Украины.

Чем дальше - тем большее дно.

День Независимости - это день тех, от кого зависит наша независимость. Военным. Ветеранам. Волонтерам. Всей той боевой машины, которая готова в любой момент вскинуться на дыбы при виде врага. И у них есть лишь один день в году.

Теперь при слове "боевая машина" у меня в голове почему-то всплывает трамвай Монатика.

Особый сюреализм в том, что в нескольких сотнях метров от вот этого п*здеца шли десятки тысяч человек. Без особой организации, без огромного бюджета и известных артистов и это выглядело - внушительно. Монументально. Сильно.

В то время как на Софиевской площади скакали скоморохи.