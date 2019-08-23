День Незалежності: всі подробиці святкування в Україні

У суботу, 24 серпня, Україна святкує 28-й День Незалежності. Різноманітні заходи, концерти і фестивалі пройдуть у всіх регіонах країни.

OBOZREVATEL буде стежити за тим, як держава відзначає своє найважливіше свято (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Найпопулярнішою розвагою в цьому році буде парад вишиванок – його проведуть відразу кілька обласних центрів. Крім того, в Черкасах хочуть встановити новий рекорд України найтривалішим танцювальним марафоном.

Український прапор хіт.фм

Не оминули своєю увагою День Незалежності і українські зірки. Так, у Львові пройде концерт Олега Винника. А в Запоріжжі виступить відома співачка Tayanna.

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За кордоном уже почали вітати українців з Днем Незалежності. Так, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон записав відеозвернення зі словами "Слава Україні!", разом зі співробітниками посольства України у Великій Британії.

Раніше OBOZREVATEL публікував детальний план заходів присвячених Дню Незалежності 2019, що відбудуться в найбільших містах України.

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