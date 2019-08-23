День незалежності в Києві: всі подробиці, фото і відео

У суботу, 24 серпня, в Києві пройде урочисте святкування Дня Незалежності України.

Все почнеться о 9:30 – на місці загибелі Героїв Небесної Сотні буде оголошена загальнонаціональна хвилина мовчання. Прозвучать сто ударів дзвону, які підхоплять інші міста країни. Це буде символізувати сто ударів серця кожного з полеглих героїв Небесної Сотні.

OBOZREVATEL буде вести текстову трансляцію подій (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Військовий парад в 2019 року не відбудеться

Всі заходи пройдуть в абсолютно новому форматі, під девізом "Діти як майбутнє країни".

Традиційний військовий парад на Хрещатику в цьому році було вирішено не проводити. Замість нього було заявлено Ходу гідності, під час якої по українській столиці пройдуть військовослужбовці, лікарі і вчителі, дипломати, правоохоронці та рятувальники. Хода закінчиться на Майдані Незалежності, де народна артистка України Тіна Кароль та оперні співачки Анжеліна Швачка та Оксана Крамарева виконають державний гімн.

Режисером даного заходу виступили Алан Бадоєв і хореографістка Олена Коляденко.

Оркестр на репетіції урочистостей до Дня Незалежності pic.twitter.com/ioPsitL8ax - Радіо Свобода (@radiosvoboda) 22 серпня 2019 р

Після цього, об 11:00 розпочнеться Марш Захисників України – організована ветеранами війни на Донбасі, волонтерами та громадськими активістами альтернатива параду, який був скасований рішенням президента України Володимира Зеленського.

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Окрема святкова концертна програма до Дня Незалежності України запланована на Контрактовій площі.

Новини Хода Гідності замість параду на День незалежності

Нагадаємо, що 24 серпня, у зв'язку з проведенням святкових заходів, в Києві обмежать рух.

З 08:00 до 22:00 – вул. Хрещатик (від вул. Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) на час проведення заходу, присвяченого пам'яті загиблих і зниклих без вести бійців за незалежність України.

З 07:00 до 13:00 – Русанівська набережна – Русанівський бульвар (в напрямку Дніпровської набережної) – Русанівська набережна – Дніпровська набережна – (розворот біля Дніпровської набережної, 16) – Дніпровська набережна – Русанівська набережна – Русанівський бульвар – Русанівська набережна) на час проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках" Кубок до Дня Незалежності України").

З 10:00 до 12:00 обмежать рух на вул. Володимирській від вул. Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка, на бульварі Тараса Шевченка від вул. Володимирській до площі, на вул. Великої Васильківської від вул. Петра Скоропадського до площі, на вул. Басейній від Крутого спуску до вул. Хрещатик.

Перекриття руху в Києві Національна поліція

Перекриття руху в Києві Національна поліція

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Володимир Зеленський раніше заявив про намір відмовитися від проведення військового параду на День Незалежності 24 серпня, виділивши гроші на премії для військовослужбовців.

Рішення викликало обурення в українців – вони зареєстрували петицію з вимогою провести парад. Ветерани АТО в свою чергу пообіцяли організувати власний парад без участі влади.

Після цього глава Офісу президента Андрій Богдан анонсував замість параду Хода Переваги, в якому мають взяти участь представники різних родів військ ЗСУ, ветерани АТО, а також "медики, вчителі, спортсмени, дипломати і волонтери".

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