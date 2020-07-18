У Зеленського відкрили перші плани щодо святкування Дня незалежності

На День незалежності України 24 серпня в Києві запланована Хода ветеранів.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента на офіційному сайті за підсумками засідання Консультативної ради у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України при главі держави.

Вказується, що учасники одноголосним рішенням підтримали ініціативу ряду ветеранських громадських організацій про проведення Ходи ветеранів "як неполітичної та об'єднавчої акції, що продемонструє силу і єдність захисників України".

Голова Консультативної ради Сергій Куніцин також розповів про заходи, заплановані до Дня пам'яті захисників України 29 серпня.

Зокрема, в цей день планується провести загальнодержавну хвилину мовчання. Біля Михайлівського Золотоверхого монастиря в столиці відбудеться панахида в пам'ять про загиблих захисників за участю родичів, одночасно подібні заходи пройдуть у містах та селах України.

Засідання Консультативної ради. president.gov.ua

Засідання Консультативної ради. president.gov.ua

Як писав OBOZREVATEL, традиційний військовий парад на Хрещатику в 2019 році було вирішено не проводити. Замість нього відбулася Хода гідності, в складі якої українською столицею пройшли військовослужбовці, лікарі та вчителі, дипломати, правоохоронці та рятувальники. Режисерами заходу виступили Алан Бадоєв і хореографістка Олена Коляденко.