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8 вересня • оновлено в 10:55
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День Наталії: кращі поздоровлення, листівки і картинки

12.2т Читати матеріал російською

День Наталії відзначають 8 вересня в честь пам'яті святої мучениці Наталії Нікомедійської та її чоловіка Адріана, які жили на початку IV століття в давньогрецькій Нікомідії.

Про це повідомляє OBOZREVATEL, приєднуючись до привітань всіх Наталь, яким приписують веселу вдачу, любов до дітей і почуття справедливості.

День Наталії: кращі поздоровлення, листівки і картинки

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День Наталії Нікомедійського: історія свята

Грецький імператор Максиміліан наказав чоловіку Наталії Адріану рпровести судовий розгляд над християнами, під час якого знатний вельможа був так вражений силою їхнього духу і настільки перейнявся християнською вірою, що сам прийняв християнство, та був замучений разом з тими, кого мав засудити.

День Наталії: кращі поздоровлення, листівки і картинки

Дружина ж його, Наталя, була християнкою таємниче. І лише після того, як Адріан прийняв істинну віру, і сама відкрито оголосила про свою віру. Її імператор не піддавав тортурам, але, бачачи знущання над чоловіком, вона страждала духовно.

А коли після смерті Адріана імператор побажав видати вдову за свого вірного підданого-язичника, Наталя попросила Господа не допустити цього шлюбу. Уві сні їй було видіння, щоб бігла вона до Візантії, щоб возз'єднатися там з коханим чоловіком своїм. Припливши до Візантії, Наталя після триденних молитов відійшла в кращий світ, де був уже і Адріан.

День Наталії: кращі поздоровлення, листівки і картинки

Походження імені

З латинської мови ім'я Наталя перекладається як "рідна", "благословенна", при цьому Наталіям приписують сильний характер. З дитинства дитина росте життєрадісною, з живою уявою, активною в навчанні. Дівчину оточують знайомі та друзі, готові прийти на виручку в скрутну хвилину. Вона гостинна і любить бувати в гостях. Кажуть, що ім'я наділяє власника веселою вдачею, тому Наталії рідко бувають похмурими або сумними.

Душа будь-якої компанії Наталія вміє співчувати і співпереживати, як ніхто. При цьому за своє самопожертву вона нічого не зажадає натомість. У ній яскраво проявляється почуття справедливості. Ім'я не обмежує власниць в професії, часто вони справляються навіть з найважчим завданням. Ранній шлюб анітрохи не заважає Наталії проводити час з друзями або успішно просуватися по кар'єрній службі. Наталя щаслива, коли відчуває на свою адресу заслужену похвалу або щирі слова подяки і захоплення.

День Наталії: кращі поздоровлення, листівки і картинки

Втім, Наталіям також приписують самолюбні, хворобливі реакції на нешкідливі зауваження, нетерпимість до критики. А якщо Наталя прийняла рішення, її ніщо і ніхто не зможе змусити переглянути його.

Листівки та поздоровлення

  • Натусик, вітаю з іменинами! Нехай збудеться все, про що мовчиш. Ангела Хоронителя тобі сильного. Нехай захищає кожен день і вказує на потрібний шлях.

  • Наталочка, з Днем ангела! Нехай він удачу принесе, а в житті буде багато радісних моментів, везіння і любові.

День Наталії: кращі поздоровлення, листівки і картинки

  • Наша мила і ніжна! Дорога і незрівнянна, Наталочка! З іменинами! Бажаємо не знати турбот і смутку, бути коханою, залишатися красивою і успішною. Всіх благ, а ще здоров'я і висот в кар'єрі!

  • Рідна Наталочка, вітаємо тебе з Днем ангела! Величезного щастя і радості, перемог і везіння в житті. Нехай життя буде захоплюючою і романтичною подорожжю, а щоденні клопоти приносять задоволення.

  • Нехай чудесне ім'я Наталі згадують сьогодні друзі! У твоєму імені - одночасно і ніжність, і сила, чуттєвість і безтурботність. Успіхів у будь-яких починаннях, найсвітліший і ніжний наш чоловічок. Нехай життя буде такою, якою ти хочеш її бачити.

  • Наташа, хочу побажати в День ангела нехай тебе оточують тільки щирі люди, нехай твоє життя буде яскравою і щасливою, а в ми долі буде похмурих днів.

День Наталії: кращі поздоровлення, листівки і картинки

  • Наталя, вітаю тебе! Бажаю величезного щастя і море удачі, добрих вчинків і приємних сюрпризів, неймовірних вражень і великих перспектив! Будь красива, кохана, бажана, важлива і потрібна! Всього тобі найкращого!

  • Мила Наталі, в День ангела бажаю тобі життєвої силушки Землі, космічної мудрості Меркурія, краси і величі айстри. Нехай талісман твій - палке серце приносить тобі взаємні почуття, дарує пристрасть і ніжність, насолода, гармонію і щастя.

Коротка молитва святий Наталії на кожен день

  • Моли Бога за мене, святий угодниця Божа Наталіє, яко аз старанно до тебе прибігаю, швидкої помічниці і молитвенице за душу мою.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL пропонував прочитати гороскоп по картах Таро на 6 вересня 2019: кого чекають невдачі в цей день

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