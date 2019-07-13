"Я не боюсь": Олегу Сенцову виповнилось 43

У суботу, 13 липня, українському кінорежисерові Олегу Сенцов виповнюється 43 роки. Але чергове свято він вже п'ятий рік поспіль відзначатиме не в стінах рідного дому, не поруч з сім'єю, і навіть не в межах України. Олег Сенцов – український політв'язень, якого незаконно утримують в російській в'язниці.

З нагоди Дня народження українського режисера OBOZREVATEL зібрав його гучні висловлювання, а також інформацію про незаконні дії РФ по відношенню до громадянина України.

Олега Сенцова засудили на 20 років позбавлення волі

ТОП-5 висловлювань Олега Сенцова

Я не боюся цих загроз і цей термін – 20 років – мені не страшний. Я знаю, що епоха правління кривавого карлика у вашій країні закінчиться раніше.

Боягузтво – найстрашніший гріх на Землі. Велика зрада починається іноді з маленької такої боягузтва ...

Вважаю себе набагато більш вільним, ніж переважна більшість росіян, які живуть в чеховському футлярі і звідти через дірочку люблять Путіна.

У дитинстві я боявся, що помру. Тепер я не боюся – тепер я точно знаю, що помру. У дитинстві я боявся чорної могили, а тепер я просто не хочу в ній лежати.

Я був на Майдані, і це головний вчинок у моєму житті. Ми виступали проти злочинця-президента.

У 2014 році окупаційна влада Криму засудила художника на 20 років колонії суворого режиму, катувала в підвалах колишнього СБУ в окупованому Сімферополі, після відправила в Лефортово.

У Серпень 2015 українця засудив Військовий суд в Ростові-на-Дону, звідти його відправили етапом до Якутії, а потім в Ямало-Ненецький округ, колонію Лабитнангі.

Громадськість протестувала, світова спільнота теж не залишилася осторонь, активісти з усього світу і знаменитості виступали за звільнення Олега Сенцова, підписували петиції, вимоги та звернення. Сам же Сенцов протягом шести місяців голодував за звільнення українських політв'язнів. Це наклало негативний відбиток на його здоров'я. Втім український політв'язень не здається, і в цьому його підтримує весь світ.

"День"

За час перебування в російському ув'язненні Сенцов став лауреатом міжнародних та українських премій. Крім того, днями на кінофестивалі в Одесі, представлять трейлер фільму, який був знятий за мотивами його п'єси.

Також, в знак підтримки Олега Сенцова в його День народження, 13 липня, в Україні і за кордоном буде проходити ряд заходів.

Так, активісти ініціативи Save Oleg Sentsov проведуть в Києві мистецький захід "Ніч з Олегом Сенцов". А в польському Любліні на сходах місцевої Ратуші читатимуть його книгу "Життя".

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