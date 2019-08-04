День народження Меган Маркл: як змінювалася дружина принца Гаррі

Герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі Меган Маркл в неділю, 4 серпня, святкує свій день народження.

Американській кіноактрисі і моделі виповнилося 38 років. У світі вона прославилася завдяки ролям у таких знаменитих серіалах, як "CSI: Місце злочину Майамі", культовий "Лицар доріг" і "Касл".

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найяскравіші фото Меган Маркл.

Меган Маркл народилася в США, в Лос-Анджелесі, 4 серпня 1981 року. Стартом її кар'єри став американський телесеріал "Загальна лікарня".

Найбільшу популярність актрисі принесла роль в серіалі "Форс-мажори" (Suits). Однак крім серіалів дружина принца Гаррі з'являлася і на великому екрані, у фільмах "Більше ніж любов", "Зоряний ескорт", "Пам'ятай мене" і "Нестерпні боси".

У 2018 році найголовнішою і найбільш несподіваною подією світського життя Великобританії стало весілля принца Гаррі і Меган Маркл. А вже навесні 2019 року стало відомо, що в королівській родині з'явилося поповнення – Меган Маркл народила сина, якого назвали Арчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.

Нещодавно принц Гаррі заявив, що вони планують не більше двох дітей.

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