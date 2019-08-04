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День народження Меган Маркл: як змінювалася дружина принца Гаррі

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Герцогиня Сассекська, дружина принца Гаррі Меган Маркл в неділю, 4 серпня, святкує свій день народження.

Американській кіноактрисі і моделі виповнилося 38 років. У світі вона прославилася завдяки ролям у таких знаменитих серіалах, як "CSI: Місце злочину Майамі", культовий "Лицар доріг" і "Касл".

OBOZREVATEL пропонує читачеві побачити найяскравіші фото Меган Маркл.

День народження Меган Маркл: як змінювалася дружина принца Гаррі
День народження Меган Маркл: як змінювалася дружина принца Гаррі

Меган Маркл народилася в США, в Лос-Анджелесі, 4 серпня 1981 року. Стартом її кар'єри став американський телесеріал "Загальна лікарня".

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День народження Меган Маркл: як змінювалася дружина принца Гаррі
День народження Меган Маркл: як змінювалася дружина принца Гаррі

Найбільшу популярність актрисі принесла роль в серіалі "Форс-мажори" (Suits). Однак крім серіалів дружина принца Гаррі з'являлася і на великому екрані, у фільмах "Більше ніж любов", "Зоряний ескорт", "Пам'ятай мене" і "Нестерпні боси".

День народження Меган Маркл: як змінювалася дружина принца Гаррі
День народження Меган Маркл: як змінювалася дружина принца Гаррі
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"Нам ніколи не вказували!" Маркл і принц Гаррі влипли в новий скандал

У 2018 році найголовнішою і найбільш несподіваною подією світського життя Великобританії стало весілля принца Гаррі і Меган Маркл. А вже навесні 2019 року стало відомо, що в королівській родині з'явилося поповнення – Меган Маркл народила сина, якого назвали Арчі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Меган Маркл
Місце
Англія
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Юг Руси
Юг Руси
Ооочь интересно и позновательно!!! У Путина такого не расскажут!!!
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Юг Руси
Юг Руси
Это пиримога!!!!!!!!!
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