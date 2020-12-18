День Миколая на Донеччині: як святкують школярі з хокеїстами і благодійниками

Традиційно напередодні Дня Миколая Фонд Бориса Колеснікова та хокейний клуб "Донбас" дарують дітям Донецької області святковий настрій та солодкі подарунки.

Сьомий рік поспіль доброчинці і спортсмени об'їжджають навчальні заклади регіону, беруть участь в тематичних концертах і відкритих уроках, виступають в ролі помічників святого Миколая. За час реалізації акції солодощі отримали близько півмільйона дітей.

18 грудня представники Фонду і клубу побували в школах, інтернатах та дитячих будинках Дружківки, Краматорська, Покровська, Костянтинівки, Слов'янська, Святогорська, Миколаївки, Покровського, Олександрівського та Костянтинівського районів та передали дітям 62 000 подарунків. Солодкі набори також отримали учні технікумів Костянтинівки та Дружківки.

Не залишилися без уваги і педагоги області: їм вручили 7 000 новорічних подарунків. Крім того, 1 300 подарунків добродійники відправили дітям з малозабезпечених та багатодітних родин Закарпаття.

"Мій Фонд і хокейний клуб продовжують надавати підтримку молодим землякам, дарувати їм хвилини радості і чаклунства. Зараз для всіх дуже важливо розуміти, що в житті є тимчасові труднощі, але є і вічні істини. І в цьому я бачу величезний сенс. Дня святого Миколая – порадувати і заохотити дітей, побажати людям щастя в майбутньому році і вселити впевненість, що разом ми здолаємо будь-які труднощі. Вірю, що 2021-й принесе нам здоров'я, благополуччя, мир і добро", – каже Борис Колесніков, Президент благодійного Фонду.

Гравці "Донбасу" Віктор Захаров і Микола Казаковцев із задоволенням розповідали дітям про хокей, свої досягнення, мотивували займатися спортом, роздавали автографи.

"Щороку зустрічі з дітьми по-особливому хвилюючі і приємні. Ми даруємо дітям нашу любов і увагу, а вони, зі свого боку, діляться щирими емоціями і справжнім щастям. Завдяки Борису Вікторовичу сьогодні дитячих посмішок на цілих 62 000 стало більше!", – розповідає Віктор Захаров, капітан ХК "Донбас".

"Ми дуже вдячні і вдячні представникам Фонду Бориса Колесникова і спортсменам за те, що в непростий для країни і всього світу час вони надали величезну підтримку нашим учням. Цього року привітання до Дня Миколая мало для нас особливий сенс. Ми приймаємо побажання і подарунки для дітей як частку загальнолюдських цінностей, як добрий знак того, що немає нічого важливішого, ніж своєчасна підтримка і участь друзів. Нехай тепло і радість, яку вони несуть нашим хлопцям, збільшаться в їх життях, все будуть здорові і щасливі", – підкреслює Олександр Резніченко, директор Костянтинівської загальноосвітньої школи №6.

Нагадаємо, Фонд Бориса Колеснікова та хокейний клуб "Донбас" реалізують в Донецькій області ряд спільних спортивних, соціальних та освітніх проектів, спрямованих на підтримку юного покоління, талановитої молоді.