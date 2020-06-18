День медпрацівника 2020 в Україні: коли та як святкувати

День медичного працівника в Україні 2020 року святкується 21 червня. Це професійне свято було встановлено указом президента 1994 року і з тих пір відзначається кожної третьої неділі червня.

Про традиції свята та його історію розповідає OBOZREVATEL.

День медпрацівника: історія свята

Свято лікарів, медсестер, лаборантів та санітарів відзначалося ще в СРСР – також у третю неділю червня. Святкування дня медпрацівника було передбачено указом президії Верховної Ради СРСР від 1 жовтня 1980 року "Про святкові і пам'ятні дні".

У незалежній Україні свято було встановлено указом президента Леоніда Кравчука "Про День медичного працівника" від 3 червня 1994 року – "на підтримку ініціативи працівників установ і закладів охорони здоров'я України".

День медпрацівника в Україні 2020 року відзначається 21 червня 24tv.ua

Як відзначається День медика

У День медпрацівника прийнято вітати всіх працівником медицини. Їм присвячують вірші і дарують подарунки: квіти, цукерки, сувеніри, дорогий алкоголь.

Найкращих працівників лікарні нагороджують грамотами та грошовими преміями, а на державному рівні передбачені почесні звання "Заслужений лікар України" та "Заслужений працівник охорони здоров'я України".

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