День медика в Україні: коли його святкують в 2018

2018 року День медичного працівника в Україні відзначать у неділю, 17 червня.

Як і більшість професійних свят, День медпрацівника не має фіксованої дати. Щорічно, з 1994 року, він відзначається в третю неділю червня.

Одночасно з Україною в цей день медиків вшановують в Росії і в Білорусі.

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Це свято не лише лікарів, але також медсестер, фельдшерів, лаборантів, санітарів і всіх тих, хто так чи інакше пов'язаний з медициною.

Крім того, існує ще два тематичних міжнародних свята. 12 травня відзначається Міжнародний день медичних сестер, а в перший понеділок жовтня - Міжнародний день лікаря.

Як писав OBOZREVATEL, 9 червня в Україні відзначили Міжнародний день друзів - International Friends Day.