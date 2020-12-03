День людей з інвалідністю: в чому суть та як його відзначають

У четвер, 3 грудня, відзначається Міжнародний день людей з інвалідністю, або Міжнародний день інвалідів. Його було засновано 1992 року резолюцією Генеральної Асамблеї ООН.

OBOZREVATEL пропонує дізнатися, що це за день, у чому його суть та які заходи проводяться для осіб з обмеженими можливостями.

День людей з інвалідністю: історія

Міжнародний день інвалідів було встановлено резолюцією Генасамблеї ООН від 14 жовтня 1992 року. А 2006 року було прийнято Конвенція про права інвалідів.

Так, за оцінками ВООЗ, більше 1 мільярда людей на Землі – близько 15% всього населення – стикаються з будь-якою формою інвалідності. Прогнозується, що це число буде рости через старіння населення і все більшу поширеність неінфекційних захворювань.

Мета Дня інвалідів – привернути увагу до прав і проблем цієї категорії людей у всіх сферах життя.

Міжнародний день інвалідів було засновано 1992 року Pixabay

Як відзначається Міжнародний день інвалідів

2020 року Міжнародний день людей з інвалідністю присвячено життю і адаптації осіб з обмеженими можливостями після пандемії COVID-19.

Крім того, ЮНЕСКО організувала всесвітню кампанію "Розповідайте ваші історії, реалізуйте ваші права" на своїх сторінках у соцмережах. Особливу увагу в організації приділили впливу пандемії коронавірусу на людей з інвалідністю та врегулюванню кризових ситуацій за допомогою цифрових рішень, інструментів та ресурсів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, зірка серіалу "Татусеві доньки" Михайло Казаков опинився в інвалідному кріслі через падіння з 12-метрової висоти.