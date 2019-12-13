День ліквідатора в Україні: в мережі спливли унікальні відео ліквідації аварії на ЧАЕС

14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, також відомий як День ліквідатора. Майже мільйон людей рятували Україну і світ від ядерної катастрофи на ЧАЕС, близько 60 тисяч з них – загинули.

OBOZREVATEL зібрав всю інформацію про події того часу, коли ліквідатори запобігли жахливій трагедії міжнародного масштабу (щоб подивитися фото і відео, доскролльте новину до кінця).

Аварія на ЧАЕС

Вибух на Чорнобильській атомній станції 26 квітня 1986 року призвів до масштабних трагічних наслідків. Після викиду в атмосферу радіоактивних речовин, було заражено близько 200 тисяч квадратних метрів землі, 70% з яких припадали на територію України, Білорусі та Росії.

ЧАЕС після вибуху

Найбільше від забруднення постраждали Київська та Житомирська області в Україні, Гомельська область в Білорусі і Брянська область в РФ. Гігантська радіоактивна хмара докотилася до Швеції, Фінляндії та Норвегії.

Викид радіоактивних речовин після аварії на ЧАЕС становив до 50 мільйонів Кюрі, що в сотні разів перевищує показники радіації після атомного бомбардування японського міста Хіросіма в 1945 році.

Зона відчуження навколо ЧАЕС

Незабаром після аварії на Чорнобильській атомній електростанції населення Прип'яті, Чорнобиля та прилеглих сіл і селищ було евакуйовано, а навколо ЧАЕС була встановлена тридцятикілометрова Зона відчуження, розділена на три сегменти:

Особлива зона (безпосередньо проммайданчик ЧАЕС);

10-кілометрова зона;

30-кілометрова зона.

Зона відчуження сьогодні "Рідус"

Телефонна будка в Прип'яті "Рідус"

ЗРЛС "Дуга" - "Чорнобиль-2" "Рідус"

У чорнобильській лікарні "Рідус"

Зона відчуження сьогодні "Рідус"

Парк атракціонів в Прип'яті "Рідус"

Зона відчуження сьогодні "Рідус"

Зона відчуження сьогодні "Рідус"

Зона відчуження сьогодні "Рідус"

Зона відчуження сьогодні "Рідус"

Робота ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Чорнобильські ліквідатори – це і співробітники станції, які намагалися запобігти аварії і боролися з її наслідками в перші секунди після вибуху; це і близько півсотні пожежників з воєнізованої пожежної частини №6, що першими прибули на місце події і боролися з пожежею; це військові і лікарі, шахтарі і резервісти, солдати внутрішніх військ та пілоти, міліціонери і вчені.

Очищення даху ЧАЕС

Ліквідатори вручну очищали від радіоактивних уламків дах четвертого енергоблоку ЧАЕС, де тримався смертельно високий радіаційний фон.

Для допомоги ліквідаторам намагалися використовувати роботів, однак користі від них на ЧАЕС було мало: німецький "Джокер" швидко відключився, зконструйовані з нуля радянські роботи теж не могли довго витримувати потужне випромінювання. Відносно ефективним виявився місяцехід – створений для роботи на супутнику Землі, цей робот непогано почував себе на даху четвертого енергоблоку.

Слід відзначити, що робот "Джокер", який став широко відомим лише після прем'єри телесеріалу "Чорнобиль", досі знаходиться на одному зі звалищ радіоактивної техніки в Зоні відчуження.

"Джокер"

Останнім завданням так званих "дахових котів", ліквідаторів, які очищали дах ЧАЕС від раідоактивних уламків, став наказ – підняти радянський прапор на висоту 75 метрів, на центральну трубу станції. Радіаційний фон там був настільки високим, що на всю операцію трьом призначеним "добровольцям" виділялося всього дев'ять хвилин. Нагородою за виконання божевільного наказу радянської влади став один додатковий вихідний день.

Пілоти в Зоні відчуження

Величезну роль в ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС зіграли пілоти. Адже тільки піску на палаючий реактор слід було скинути близько шести тисяч тонн. Вертолітники "бомбили" четвертий енергоблок піском, свинцевими брусками і доломітом, нарощуючи захисний шар навколо реактора, аби не допустити нової пожежі та викидів.

Ліквідатори-шахтарі

А під четвертим енергоблоком тим часом працювали шахтарі-ліквідатори. Через побоювання, що відбудеться розплавлення активної зони ядерного реактора і розплав потрапить в грунт, а звідти в Прип'ять і далі в Дніпро, всього за один місяць шахтарі викопали під ЧАЕС тунель довжиною в 136 метрів. По тунелю пройшли труби, по яким циркулював рідкий азот, охолоджуючи дно реактора.

Будівництво "Саркофагу"

Тільки після того, як реактор потух, а дах четвертого енергоблоку було повністю очищена від уламків, почалося спорудження "Укриття", також відомого як "Саркофаг". Він був побудований за 206 днів силами 90 тисяч осіб.

Дезактивація Зони відчуження

Одночасно з цим ліквідатори займалися очищенням і дезактивацією зараженої території тридцятикілометрової зони. Так, було закопано близько 200 квадратних кілометрів опромінених лісових насаджень (знаменитий Рудий ліс). Дезактиваторами обробили кожен будинок, кожну вулицю і кожен квадратний метр доріг у всій Зоні відчуження.

Зрештою було знищено і захоронено весь транспорт, який знаходився в Зоні відчуження – від цивільних автомобілів до спецтранспорту, який використовували ліквідатори.

30 листопада 1986 року роботу ліквідаторів була закінчена. 14 грудня того ж року було офіційно заявлено про те, що "комплекс захисних споруд четвертого енергоблоку ЧАЕС прийнято в експлуатацію". І тільки в 2006 році президент України Віктор Ющенко вибрав цю дату як Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 10 липня 2019 року було офіційно прийнято в експлуатацію новий "Саркофаг", також відомий як "Укриття-2" і "Конфаймент". Ця гігантська арка була побудована поруч з четвертим енергоблоком ЧАЕС і пізніше насунута на нього. "Конфаймент" став найбільшою рухомою спорудою в історії.

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