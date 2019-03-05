"День, коли жителі стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна

У мережі розповіли про події п'ятирічної давності, коли тисячі жителів Донецька і Луганська вийшли проти наступу окупантів із українськими прапорами в руках.

Своїми спогадами поділився в Facebook політолог Олег Саакян, який сам брав участь починаючи з 5 березня 2014 року в мітингах проти "русского міра". Він опублікував також вражаюче фото.

"10 000 донеччан із українськими прапорами, які скандують гасла за "Єдину Україну" поставили під загрозу міф про "сепаратизм", про "Путіне, введи війська" і розтягнули "руссо бліцкриг" на місяці", – наголосив він.

Донецьк у 2014 році Facebook Олег Саакян

За його словами, кожен наступний день був тоді маленькою перемогою: "Ми протрималися ще день, росіяни не увійшли".

"5-го березня – 10 000 осіб під прапором України розміром у пів-футбольного поля. 9 – зірваний мітинг, але і зірване введення військ РФ. 13 – перше (-ші) вбивство (-а). Далі десятки акцій і 28 квітня: вибух, удар, лікарні, підтримка друзів, переживання родичів і найдовша ніч у моєму житті. 29 – вже в Києві. Відчай, але боротьба. Кільком тисячам бойовиків вдалося забрати місто, але не перемогти", – поділився він подробицями.

Як зазначив політолог, фото, які залишилися з 2014 року найяскравіше підтверджують, що Донецьк – це Україна. "Рівно 5 років тому Донецьк перестав боятися сам і змусив забоятись Кремль", – написав він.

Користувачі також відреагували на спогади.

"Гортаю стрічку і кожен подібний пост як рукостискання на знак єдності і соборності", "5 березня 2014-го року. День, коли донеччани з жителів перетворилися на громадян", "Донецьк завжди був, є і завжди буде українським!" – написали в коментарях.

Слідом за Донецьком спогадами поділилися і в Луганську. Учасниця протесту Анастасія Глотова написала про те, як 5 березня 2014 пройшла акція "Луганськ проти війни".

"Україну ми не врятували, і Луганськ теж. Зате врятували добре ім'я нашого українського рідного міста, адже ми боролися, як могли, з початку Майдану в Києві виходячи майже кожен день. І сьогодні маємо підставу сказати: "Луганськ – це Україна, за нього варто боротися!"– поділилася вона.

Своєю думкою в п'яту річницю мітингів поділився і блогер Фашик Донецкий. "Ви собі не уявляєте, з чого яйця у людей, які вийшли на той мітинг. У Донецьку на той час були ГРУ, ФСБ, найманці і купа зрадників. Але люди вийшли. Бо вони на своїй землі", – написав він, висловивши повагу .

О проУкраинском митинге в Донецке , который был 5 лет назад, скажу просто:



Вы себе не представляете из чего яйца у людей, которые вышли на тот митинг



В Донецке в то время были гру, фсб, наемники и куча предателей



Но люди вышли. Ибо они на своей земле. Респект, короче — Фашик Донецкий (@FashDonetsk) 5 марта 2019 г.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку на тлі знаменитого стадіону "Донбас Арена" невідома вболівальниця розгорнула прапор України.

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