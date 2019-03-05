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"День, коли жителі стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна

9.1тЧитати матеріал російською

У мережі розповіли про події п'ятирічної давності, коли тисячі жителів Донецька і Луганська вийшли проти наступу окупантів із українськими прапорами в руках.

Своїми спогадами поділився в Facebook політолог Олег Саакян, який сам брав участь починаючи з 5 березня 2014 року в мітингах проти "русского міра". Він опублікував також вражаюче фото.

"10 000 донеччан із українськими прапорами, які скандують гасла за "Єдину Україну" поставили під загрозу міф про "сепаратизм", про "Путіне, введи війська" і розтягнули "руссо бліцкриг" на місяці", – наголосив він.

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Донецьк у 2014 році

Донецьк у 2014 році

Facebook Олег Саакян

За його словами, кожен наступний день був тоді маленькою перемогою: "Ми протрималися ще день, росіяни не увійшли".

"5-го березня – 10 000 осіб під прапором України розміром у пів-футбольного поля. 9 – зірваний мітинг, але і зірване введення військ РФ. 13 – перше (-ші) вбивство (-а). Далі десятки акцій і 28 квітня: вибух, удар, лікарні, підтримка друзів, переживання родичів і найдовша ніч у моєму житті. 29 – вже в Києві. Відчай, але боротьба. Кільком тисячам бойовиків вдалося забрати місто, але не перемогти", – поділився він подробицями.

Як зазначив політолог, фото, які залишилися з 2014 року найяскравіше підтверджують, що Донецьк – це Україна. "Рівно 5 років тому Донецьк перестав боятися сам і змусив забоятись Кремль", – написав він.

Користувачі також відреагували на спогади.

"Гортаю стрічку і кожен подібний пост як рукостискання на знак єдності і соборності", "5 березня 2014-го року. День, коли донеччани з жителів перетворилися на громадян", "Донецьк завжди був, є і завжди буде українським!" – написали в коментарях.

"Стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна
"Стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна

Слідом за Донецьком спогадами поділилися і в Луганську. Учасниця протесту Анастасія Глотова написала про те, як 5 березня 2014 пройшла акція "Луганськ проти війни".

"Україну ми не врятували, і Луганськ теж. Зате врятували добре ім'я нашого українського рідного міста, адже ми боролися, як могли, з початку Майдану в Києві виходячи майже кожен день. І сьогодні маємо підставу сказати: "Луганськ – це Україна, за нього варто боротися!"– поділилася вона.

"Стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна
"Стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна
"Стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна
"Стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна
"Стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна
"Стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна
"Стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна
"Стали громадянами": в мережі згадали, як Донецьк і Луганськ довели, що вони – Україна

Своєю думкою в п'яту річницю мітингів поділився і блогер Фашик Донецкий. "Ви собі не уявляєте, з чого яйця у людей, які вийшли на той мітинг. У Донецьку на той час були ГРУ, ФСБ, найманці і купа зрадників. Але люди вийшли. Бо вони на своїй землі", – написав він, висловивши повагу .

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в окупованому Донецьку на тлі знаменитого стадіону "Донбас Арена" невідома вболівальниця розгорнула прапор України.

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Тема
Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Были в Донецке и Луганске наши украинские люди, но даунбасяцкий быдлоскот, к сожалению перевесил.
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Файбер Моня
Файбер Моня
Оценивая нынешние события в Украине, невольно задаёшься вопросом - неужели люди, вышедшие на майдан пять лет назад хотели иметь пенсии в 70 $, а зарплаты в среднем 180 $. Почему дорогие лекарства, непомерно высокие по отношению к доходам коммунальные тарифы? Почему люди не могут достойно обеспечить своих детей? Почему для того, чтобы иметь хороший заработок надо бросать свою семью, дом, родной край и уезжать за границу? Ведь в основном французы, немцы, итальянцы и другие европейцы работают у себя дома, а за границу уезжают только в отпуск. Почему в стране должна постоянно идти война? Почему не соблюдается элементарная законность? Почему идёт открытая пропаганда нацизма? И самый ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - КОГДА ВСЁ ЭТО ПРЕКРАТИТСЯ?
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2
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Файбер Поця, отвечаю: это прекратится тогда, когда ты у Порошенка отсосешь! Давай, помоги украинскому народу не словом, а делом - отсоси у Пети прилюдно! Гы-гы-гы!
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Смерть Окупантам
Смерть Окупантам
Сосаев Пенис, паРашная срань, не млей соси хуй бодрей.
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