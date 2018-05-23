День Кирила і Мефодія 2018: у чому їх заслуга

24 травня Православна церква згадує Кирила і Мефодія - засновників слов'янської писемності.

OBOZREVATEL.UA розповість про те, ким були ці святі і чому вони особливо шануються православною церквою і слов'янським світом.

Кирило і Мефодій були братами з грецького міста Солуні (Салоніки).

Кирило був молодшим за віком, але саме він став автором слов'янського алфавіту - глаголиці. Він склав його на основі 24 букв грецького алфавіту, але, оскільки їх було недостатньо, щоб передати всі звуки слов'янської мови, він додав до цих букв ще 14 - частково з інших мов, а частково - придумав сам.

Кирило і Мефодій nashagazeta.net

За допомогою цього алфавіту Кирило і Мефодій зробили переклад Біблії і декількох богослужбових книг на слов'янську мову.

Більшу частину свого життя Кирило був "мирянином" і носив ім'я Костянтин, дане йому при народженні. Він отримав прекрасну освіту, вивчав, а потім і викладав філософію, володів арамейською мовою та івритом. Кирило зробив блискучу кар'єру дипломата, був імператорським місіонером в діалозі з сарацинським халіфом і хозарським каганом.

Тільки незадовго до смерті він став ченцем і отримав нове ім'я, відоме сьогодні всьому світу. При цьому закріпився за ним і почесний "нікнейм" - Філософ.

Його старший брат при народженні отримав ім'я Михайло, а духовне ім'я - Мефодій - коли став священиком. Він був досить впливовою особою в церковній ієрархії, зокрема, керував однією з областей Візантійської імперії, і на момент смерті в 885 році був архієпископом.

Саме з цієї причини церква згадує святих братів не в тій послідовності, до якої звикли ми: Мефодій і Кирило.

Брати також відомі тим, що в 861 році в Херсонесі Таврійському знайшли мощі одного з перших Римських Пап - Климента. Сьогодні мироточива глава цього святого зберігається в печерах Києво-Печерської лаври.

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Сьогодні алфавіт на основі кирилиці використовують в 13 країнах світу: Білорусі, Боснії і Герцеговині, Болгарії, Казахстані, Киргизії, Македонії, Молдові, Монголії, Росії, Сербії, Таджикистані, Чорногорії і, звичайно, в Україні.

Ряд держав відмовилися від кирилиці і перейшли на латиницю: Азербайджан, Узбекистан і Туркменія.

В даний час відбувається перехід Казахстану з кирилиці на латиницю.

В Україні також розгорнулася дискусія щодо відмови від кирилиці. Зокрема, про необхідність обговорення цієї теми заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін. У той же час було озвучено низку думок проти такого рішення. Так, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив про те, що перехід на латиницю де-факто означатиме тримовність, а російський історик Андрій Зубов назвав перехід на латиницю зрадою Кирилу і Мефодію.