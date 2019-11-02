День інженерних військ України: привітання зі святом

День інженерних військ України відзначається щорічно 3 листопада. Розвідка, розмінування, будівництво мостів і укріплень, створення переправ і неприступних ліній оборони – все це завдання інженерів ЗСУ.

Свято українських військових інженерів з'явилося в 1999 році завдяки Указу президента України. OBOZREVATEL зібрав кращі привітання для захисників України.

Інженерні війська України

День інженерних військ – привітання в прозі

Кожен, хто хоч раз відчув страх, знає, що це таке. Кожен, хто служить в інженерних військах, готується перемогти страх - адже що таке служба, як не перемога над страхом? Бажаю стільки любові, дружби і поваги, щоб страх ніколи не виникав в серці чоловіків самої мужньої частини українських Збройних сил.

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Ти служиш у військах особливого роду, поєднуючи геніальний розум і відвагу, а також, звичайно ж, добру вдачу з якою завжди на хорошому рахунку у товаришів по службі і начальства! Вітаю з Днем інженерних військ! Нехай твої концепції завжди будуть до місця!

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Сьогодні, в День інженерних військ, ми славимо особливих військових, їх мужність і кмітливість, які вже не раз послужили Україні у вирішальний момент! Сьогодні я хочу побажати всім чинам в інженерних військах всього найкращого, а одному особливому хлопцю, талановитому і доброму - великого кохання і швидкого повернення додому, адже інженер, він і в мирному житті знадобиться!

Інженерні війська України

День інженерних військ – листівки

День інженерних військ України

День інженерних військ України

День інженерних військ України

День інженерних військ – відео привітання

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цей же день, 3 листопада, святкується і День ракетних військ і артилерії України.

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